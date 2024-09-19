Экс-бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана, убившего челябинца, проверяют на вменяемость

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Бывший боец ЧВК «Вагнер» попал под суд за убийство мужчины Фото:

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрея Усольцева, обвиняемого в убийстве челябинца, проверяют на вменяемость. В ходе судебного процесса была назначена психиатрическая экспертиза, сообщили URA.RU 19 сентября в аппарате судьи Дмитрия Шапкина, который рассматривает дело.

«По делу назначена психиатрическая экспертиза. Результаты пока не поступили в суд», — сообщили URA.RU в аппарате судьи.

Результаты экспертизы будут исследованы в судебном заседании. Их учтут при вынесении окончательного решения.

Новость по теме
Что известно о бывшем бойце ЧВК «Вагнер» из Кургана, обвиняемом в убийстве челябинца

Усольцев родился и вырос в Кургане. Там же стал заниматься преступной деятельностью, за что был осужден. Из колонии он отправился на фронт, вступив в ряды ЧВК «Вагнер». В зоне СВО мужчина находился с ноября 2022 года по июнь 2023 года и хорошо проявил себя, получив пять наград: четыре из них от военной компании, еще одна — государственная медаль «За отвагу».

В Челябинске он оказался вместе с подругой в феврале 2024 года. Устроился на работу, начал устраивать быт. Но в один из дней между ним и женщиной произошла ссора. Она съехала от него. Бывший военный пытался наладить отношения, звонил ей каждый день. На один из таких звонков ответил незнакомый мужчина. Усольцев приревновал, приехал к нему, чтобы разобраться. Но диалога не получилось. В ходе драки Усольцев достал нож и зарезал нового ухажера своей подруги.

Усольцев пытался скрыть следы преступления, выкинув орудие убийства. Но после задержания сознался в содеянном. Расследование дела шло чуть больше месяца. В апреле материалы были переданы в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу.

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Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрея Усольцева, обвиняемого в убийстве челябинца, проверяют на вменяемость. В ходе судебного процесса была назначена психиатрическая экспертиза, сообщили URA.RU 19 сентября в аппарате судьи Дмитрия Шапкина, который рассматривает дело. «По делу назначена психиатрическая экспертиза. Результаты пока не поступили в суд», — сообщили URA.RU в аппарате судьи. Результаты экспертизы будут исследованы в судебном заседании. Их учтут при вынесении окончательного решения. Усольцев родился и вырос в Кургане. Там же стал заниматься преступной деятельностью, за что был осужден. Из колонии он отправился на фронт, вступив в ряды ЧВК «Вагнер». В зоне СВО мужчина находился с ноября 2022 года по июнь 2023 года и хорошо проявил себя, получив пять наград: четыре из них от военной компании, еще одна — государственная медаль «За отвагу». В Челябинске он оказался вместе с подругой в феврале 2024 года. Устроился на работу, начал устраивать быт. Но в один из дней между ним и женщиной произошла ссора. Она съехала от него. Бывший военный пытался наладить отношения, звонил ей каждый день. На один из таких звонков ответил незнакомый мужчина. Усольцев приревновал, приехал к нему, чтобы разобраться. Но диалога не получилось. В ходе драки Усольцев достал нож и зарезал нового ухажера своей подруги. Усольцев пытался скрыть следы преступления, выкинув орудие убийства. Но после задержания сознался в содеянном. Расследование дела шло чуть больше месяца. В апреле материалы были переданы в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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