Экс-бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана, убившего челябинца, проверяют на вменяемость

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрея Усольцева, обвиняемого в убийстве челябинца, проверяют на вменяемость. В ходе судебного процесса была назначена психиатрическая экспертиза, сообщили URA.RU 19 сентября в аппарате судьи Дмитрия Шапкина, который рассматривает дело.
«По делу назначена психиатрическая экспертиза. Результаты пока не поступили в суд», — сообщили URA.RU в аппарате судьи.
Результаты экспертизы будут исследованы в судебном заседании. Их учтут при вынесении окончательного решения.
Усольцев родился и вырос в Кургане. Там же стал заниматься преступной деятельностью, за что был осужден. Из колонии он отправился на фронт, вступив в ряды ЧВК «Вагнер». В зоне СВО мужчина находился с ноября 2022 года по июнь 2023 года и хорошо проявил себя, получив пять наград: четыре из них от военной компании, еще одна — государственная медаль «За отвагу».
В Челябинске он оказался вместе с подругой в феврале 2024 года. Устроился на работу, начал устраивать быт. Но в один из дней между ним и женщиной произошла ссора. Она съехала от него. Бывший военный пытался наладить отношения, звонил ей каждый день. На один из таких звонков ответил незнакомый мужчина. Усольцев приревновал, приехал к нему, чтобы разобраться. Но диалога не получилось. В ходе драки Усольцев достал нож и зарезал нового ухажера своей подруги.
Усольцев пытался скрыть следы преступления, выкинув орудие убийства. Но после задержания сознался в содеянном. Расследование дела шло чуть больше месяца. В апреле материалы были переданы в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.