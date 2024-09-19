Экс-бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана, убившего челябинца, проверяют на вменяемость

19 сентября 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Бывший боец ЧВК «Вагнер» попал под суд за убийство мужчины Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрея Усольцева, обвиняемого в убийстве челябинца, проверяют на вменяемость. В ходе судебного процесса была назначена психиатрическая экспертиза, сообщили URA.RU 19 сентября в аппарате судьи Дмитрия Шапкина, который рассматривает дело. «По делу назначена психиатрическая экспертиза. Результаты пока не поступили в суд», — сообщили URA.RU в аппарате судьи. Результаты экспертизы будут исследованы в судебном заседании. Их учтут при вынесении окончательного решения. Новость по теме Что известно о бывшем бойце ЧВК «Вагнер» из Кургана, обвиняемом в убийстве челябинца Усольцев родился и вырос в Кургане. Там же стал заниматься преступной деятельностью, за что был осужден. Из колонии он отправился на фронт, вступив в ряды ЧВК «Вагнер». В зоне СВО мужчина находился с ноября 2022 года по июнь 2023 года и хорошо проявил себя, получив пять наград: четыре из них от военной компании, еще одна — государственная медаль «За отвагу». В Челябинске он оказался вместе с подругой в феврале 2024 года. Устроился на работу, начал устраивать быт. Но в один из дней между ним и женщиной произошла ссора. Она съехала от него. Бывший военный пытался наладить отношения, звонил ей каждый день. На один из таких звонков ответил незнакомый мужчина. Усольцев приревновал, приехал к нему, чтобы разобраться. Но диалога не получилось. В ходе драки Усольцев достал нож и зарезал нового ухажера своей подруги. Усольцев пытался скрыть следы преступления, выкинув орудие убийства. Но после задержания сознался в содеянном. Расследование дела шло чуть больше месяца. В апреле материалы были переданы в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрея Усольцева, обвиняемого в убийстве челябинца, проверяют на вменяемость. В ходе судебного процесса была назначена психиатрическая экспертиза, сообщили URA.RU 19 сентября в аппарате судьи Дмитрия Шапкина, который рассматривает дело. «По делу назначена психиатрическая экспертиза. Результаты пока не поступили в суд», — сообщили URA.RU в аппарате судьи. Результаты экспертизы будут исследованы в судебном заседании. Их учтут при вынесении окончательного решения. Усольцев родился и вырос в Кургане. Там же стал заниматься преступной деятельностью, за что был осужден. Из колонии он отправился на фронт, вступив в ряды ЧВК «Вагнер». В зоне СВО мужчина находился с ноября 2022 года по июнь 2023 года и хорошо проявил себя, получив пять наград: четыре из них от военной компании, еще одна — государственная медаль «За отвагу». В Челябинске он оказался вместе с подругой в феврале 2024 года. Устроился на работу, начал устраивать быт. Но в один из дней между ним и женщиной произошла ссора. Она съехала от него. Бывший военный пытался наладить отношения, звонил ей каждый день. На один из таких звонков ответил незнакомый мужчина. Усольцев приревновал, приехал к нему, чтобы разобраться. Но диалога не получилось. В ходе драки Усольцев достал нож и зарезал нового ухажера своей подруги. Усольцев пытался скрыть следы преступления, выкинув орудие убийства. Но после задержания сознался в содеянном. Расследование дела шло чуть больше месяца. В апреле материалы были переданы в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу.