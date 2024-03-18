Что известно о бывшем бойце ЧВК «Вагнер» из Кургана, обвиняемом в убийстве челябинца

Экс-боец ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрей Усольцев обвиняется в убийстве челябинца

18 марта 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Андрей Усольцев принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер» Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрея Усольцева, участвовавшего в СВО, обвинили в убийстве челябинца. Это не первый раз, когда Усольцев рискует попасть за решетку. Что известно о жизни бывшего военного — в материале URA.RU. По данным URA.RU, Усольцев родился в феврале 1986 года в небольшом городе Щучье, расположенном на границе Курганской и Челябинской областей. Там же ходил в детский сад, а после в школу.

Окончив 11 классов, Усольцев решил отказаться от учебы в университете. И сразу пошел работать.

Детей и жены у Усольцева нет. За всю жизнь мужчина получил несколько судимостей. Его судили за угрозу убийством, грабеж, уклонение от отбывания ограничения свободы и нападение на полицейских.

Все преступления были небольшой и средней тяжести. Что дало ему возможность вступить в ряды ЧВК «Вагнер» и в последующем получить амнистию. Из колонии он отправился на фронт.

По данным агентства, в зону СВО Усольцев попал, примерно, в середине ноября 2022 года. Участвовал в освобождении Артемовска.

Контракт с ЧВК «Вагнер» у Усольцева закончился в начале июня 2023 года. Домой он вернулся с пятью наградами: четыре из них от военной компании, еще одна — государственная медаль «За отвагу».

В середине февраля 2024 года Усольцев вместе с подругой приехал в Челябинск. Он сразу же нашел себе работу.

Но переезд сопровождался скандалами. После одного из них Усольцев съехал от подруги. Но, несмотря на это, не бросал попыток вернуть хорошие отношения со спутницей: каждый день пытался помириться с ней по телефону.

В один из таких звонков трубку взял незнакомый мужчина. Усольцев решил разобраться, что за новый ухажер у подруги и поехал к ней. Перед тем, как встретиться с конкурентом, Усольцев напился.

Разговора между мужчинами не вышло. В ходе разборки Усольцев достал нож и ударил им нового приятеля своей подруги.

По данным URA.RU, после произошедшего он выбросил орудие убийства. Но будучи уже задержанным сразу же признался в содеянном.

Как рассказали URA.RU источники в судебной системе, мужчину отправили в СИЗО на два месяца. В пресс-службе Ленинского райсуда не стали озвучивать итоги заседания, сославшись на то, что оно проходило в закрытом режиме. В пресс-службе СКР по региону данный инцидент не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрея Усольцева, участвовавшего в СВО, обвинили в убийстве челябинца. Это не первый раз, когда Усольцев рискует попасть за решетку. Что известно о жизни бывшего военного — в материале URA.RU.