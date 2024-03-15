Экс-боец ЧВК «Вагнер» из Кургана, зарезавший челябинца, ушел на фронт из колонии

15 марта 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Мужчина отправился на СВО из колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший боец ЧВК «Вагнер», участвовавший в СВО, Андрей Усольцев, обвиняемый в убийстве ухажера своей подруги в Челябинске, ушел на фронт из колонии. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, спустя полгода службы его помиловали и аннулировали все судимости. «Ранее Усольцев уже имел проблемы с законом. В разные годы его судили за угрозу убийством, грабеж, нападение на полицейских. На фронт он уходил из колонии. Но все судимости были погашены. Спустя полгода службы в зоне СВО он получил помилование», — рассказал источник. По данным URA.RU, Усольцев провел в зоне СВО шесть с половиной месяцев — с середины ноября 2022 года по начало июля 2023 года. Был активным участником освобождения Артемовска. Инцидент с убийством челябинца произошел 13 марта. Усольцев хотел помириться с подругой, но на его звонок ответил незнакомый мужчина. Бывший военный напился и приехал к ней домой, чтобы выяснить с ним отношения. В ходе ссоры он достал нож и ударил им нового спутника своей знакомой. По данным URA.RU, мужчину оперативно задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по факту убийства. Следующие два месяца он проведет в СИЗО. В пресс-службе СКР по Челябинской области инцидент не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший боец ЧВК «Вагнер», участвовавший в СВО, Андрей Усольцев, обвиняемый в убийстве ухажера своей подруги в Челябинске, ушел на фронт из колонии. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, спустя полгода службы его помиловали и аннулировали все судимости. «Ранее Усольцев уже имел проблемы с законом. В разные годы его судили за угрозу убийством, грабеж, нападение на полицейских. На фронт он уходил из колонии. Но все судимости были погашены. Спустя полгода службы в зоне СВО он получил помилование», — рассказал источник. По данным URA.RU, Усольцев провел в зоне СВО шесть с половиной месяцев — с середины ноября 2022 года по начало июля 2023 года. Был активным участником освобождения Артемовска. Инцидент с убийством челябинца произошел 13 марта. Усольцев хотел помириться с подругой, но на его звонок ответил незнакомый мужчина. Бывший военный напился и приехал к ней домой, чтобы выяснить с ним отношения. В ходе ссоры он достал нож и ударил им нового спутника своей знакомой. По данным URA.RU, мужчину оперативно задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по факту убийства. Следующие два месяца он проведет в СИЗО. В пресс-службе СКР по Челябинской области инцидент не комментируют.