Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана зарезал ухажера подруги в Челябинске

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрей Усольцев, участвовавший в СВО, зарезал ухажера подруги в Челябинске. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчину оперативно задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства.
«Усольцев вернулся с СВО летом прошлого года. Вместе с подругой в феврале 2024 года он приехал в Челябинск. Во время одной из ссор они расстались. Пытаясь наладить отношения, он позвонил ей. Однако на звонок ответил незнакомый мужчина. Тогда Усольцев собрался и поехал разбираться», — рассказал источник.
По данным URA.RU, инцидент произошел 13 марта в одной из квартир по улице Новороссийской в Ленинском районе Челябинска. Перед тем, как приехать к подруге, Усольцев напился. В ходе разборок с новым ухажером бывший военный достал нож и нанес тому удар.
Усольцев полностью признал вину в содеянном. По данным агентства, Ленинский райсуд Челябинска отправил мужчину в СИЗО на два месяца, то есть до 13 мая. В пресс-службе суда URA.RU отказали озвучивать детали, сообщив, что заседание проходило в закрытом режиме. В аппарате судьи на звонок корреспондента не ответили. В пресс-службе СКР по региону от комментариев воздержались.
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