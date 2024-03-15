Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана зарезал ухажера подруги в Челябинске

15 марта 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

В отношении бывшего военного возбудили уголовное дело Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрей Усольцев, участвовавший в СВО, зарезал ухажера подруги в Челябинске. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчину оперативно задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства. «Усольцев вернулся с СВО летом прошлого года. Вместе с подругой в феврале 2024 года он приехал в Челябинск. Во время одной из ссор они расстались. Пытаясь наладить отношения, он позвонил ей. Однако на звонок ответил незнакомый мужчина. Тогда Усольцев собрался и поехал разбираться», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел 13 марта в одной из квартир по улице Новороссийской в Ленинском районе Челябинска. Перед тем, как приехать к подруге, Усольцев напился. В ходе разборок с новым ухажером бывший военный достал нож и нанес тому удар. Усольцев полностью признал вину в содеянном. По данным агентства, Ленинский райсуд Челябинска отправил мужчину в СИЗО на два месяца, то есть до 13 мая. В пресс-службе суда URA.RU отказали озвучивать детали, сообщив, что заседание проходило в закрытом режиме. В аппарате судьи на звонок корреспондента не ответили. В пресс-службе СКР по региону от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрей Усольцев, участвовавший в СВО, зарезал ухажера подруги в Челябинске. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчину оперативно задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства. «Усольцев вернулся с СВО летом прошлого года. Вместе с подругой в феврале 2024 года он приехал в Челябинск. Во время одной из ссор они расстались. Пытаясь наладить отношения, он позвонил ей. Однако на звонок ответил незнакомый мужчина. Тогда Усольцев собрался и поехал разбираться», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел 13 марта в одной из квартир по улице Новороссийской в Ленинском районе Челябинска. Перед тем, как приехать к подруге, Усольцев напился. В ходе разборок с новым ухажером бывший военный достал нож и нанес тому удар. Усольцев полностью признал вину в содеянном. По данным агентства, Ленинский райсуд Челябинска отправил мужчину в СИЗО на два месяца, то есть до 13 мая. В пресс-службе суда URA.RU отказали озвучивать детали, сообщив, что заседание проходило в закрытом режиме. В аппарате судьи на звонок корреспондента не ответили. В пресс-службе СКР по региону от комментариев воздержались.