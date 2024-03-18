Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана, обвиняемый в убийстве челябинца, был награжден за участие в СВО

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Андрей Усольцев, обвиняемый в убийстве челябинца, был награжден за участие в СВО пятью медалями. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, среди всех наград выделяется медаль «За отвагу».
«Усольцев прослужил в зоне СВО чуть более полугода. За это время он получил четыре награды от ЧВК „Вагнер“ и одну госнаграду в виде медали „За отвагу“», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, Усольцев вернулся с фронта без каких-либо ранений. В психологической помощи после СВО также не нуждался.
Бывшего военного задержали 13 марта и обвинили в убийстве. По версии следствия, он приехал разобраться с новым ухажером своей подруги. Однако конструктивный диалог между мужчинами не сложился. Тогда Усольцев достал нож и ударил им новоиспеченного приятеля подруги.
По данным агентства, Ленинский райсуд отправил Усольцева в СИЗО на два месяца. Как сообщили в пресс-службе суда, заседание проходило в закрытом режиме. В пресс-службе СКР по региону случившееся не комментируют.
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