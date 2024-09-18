Выборы в пригороде Екатеринбурга будут еще скандальнее: заявился давний враг мэра

Адвокат Еланцев выдвинулся на выборы в Березовском против действующего мэра

19 сентября 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Андрей Еланцев в Березовском человек не новый Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024 Интрига на выборах главы Березовского закручивается все сильнее. Если раньше основным сюжетом было противостояние действующего главы Евгения Писцова и депутата заксо Вячеслава Брозовского, контролирующего местную думу, то сейчас появился третий игрок — давний враг Писцова и Брозовского, адвокат Андрей Еланцев, экс-депутат. О выдвижении Еланцев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Я выдвинулся в мэры Березовского. Вижу, что в городском округе как никогда актуальна тема борьбы с коррупцией. Считаю, что Писцов не способен управлять городом, а администрация бездеятельна и безразлична. Предлагаю конкурсной комиссии и городской думе признать: городу нужен новый, здоровый мэр», — написал Еланцев. В 2011 году он оппонировал Писцову на выборах, когда они были прямыми (сейчас главу выбирают депутаты по представлению конкурсной комиссии), — и уступил с минимальным, шестипроцентным, перевесом. В 2012-м Еланцев избрался в думу, и следующие четыре года посвятил борьбе с чиновниками. В политической тусовке Еланцев известен также в качестве электорального юриста. В 2023-м он помогал оппонентам администрации Екатеринбурга — в том числе из лагеря миллиардера Виталия Кочеткова — на выборах в думу собирать подписи для выдвижения. Но кампания по ряду причин — в том числе не зависящих от Еланцева — провалилась. В разговоре с URA.RU Еланцев заявил, что в курсе конфликта Брозовского и Писцова и признал, что его выдвижение может пойти на пользу Брозовскому, но заверил, что никаких переговоров он не вел и в союзы не вступал. «На это есть личные причины», — заявил Еланцев. Он стал седьмым кандидатом в мэры. Писцов, поддерживаемый резиденцией губернатора, подал документы 16 сентября, и в этот же день на конкурс заявился его основной оппонент — спикер думы Алексей Горевой (протеже Брозовского). В ближайшее время стартует защита кандидатских программ. Фамилию нового главы Березовского назовут в середине октября. Все новости по теме — в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интрига на выборах главы Березовского закручивается все сильнее. Если раньше основным сюжетом было противостояние действующего главы Евгения Писцова и депутата заксо Вячеслава Брозовского, контролирующего местную думу, то сейчас появился третий игрок — давний враг Писцова и Брозовского, адвокат Андрей Еланцев, экс-депутат. О выдвижении Еланцев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Я выдвинулся в мэры Березовского. Вижу, что в городском округе как никогда актуальна тема борьбы с коррупцией. Считаю, что Писцов не способен управлять городом, а администрация бездеятельна и безразлична. Предлагаю конкурсной комиссии и городской думе признать: городу нужен новый, здоровый мэр», — написал Еланцев. В 2011 году он оппонировал Писцову на выборах, когда они были прямыми (сейчас главу выбирают депутаты по представлению конкурсной комиссии), — и уступил с минимальным, шестипроцентным, перевесом. В 2012-м Еланцев избрался в думу, и следующие четыре года посвятил борьбе с чиновниками. В политической тусовке Еланцев известен также в качестве электорального юриста. В 2023-м он помогал оппонентам администрации Екатеринбурга — в том числе из лагеря миллиардера Виталия Кочеткова — на выборах в думу собирать подписи для выдвижения. Но кампания по ряду причин — в том числе не зависящих от Еланцева — провалилась. В разговоре с URA.RU Еланцев заявил, что в курсе конфликта Брозовского и Писцова и признал, что его выдвижение может пойти на пользу Брозовскому, но заверил, что никаких переговоров он не вел и в союзы не вступал. «На это есть личные причины», — заявил Еланцев. Он стал седьмым кандидатом в мэры. Писцов, поддерживаемый резиденцией губернатора, подал документы 16 сентября, и в этот же день на конкурс заявился его основной оппонент — спикер думы Алексей Горевой (протеже Брозовского). В ближайшее время стартует защита кандидатских программ. Фамилию нового главы Березовского назовут в середине октября. Все новости по теме — в отдельном сюжете.