Россиян предупредили о возможном минировании Западом новых iPhone

ИБ-эксперт Бедеров: не удивлюсь, если в будущем взрывчатка появится и в iPhone
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Россиян предупредили о возможном минировании Западом новых iPhone Фото:

Специалисты прозападных стран могут подкладывать взрывчатку в IPhone или другие популярные смартфоны. Этот способ может быть использован спецслужбами для проведения диверсий, по аналогии с теми, что произошли в Ливане 17 и 18 сентября. Мнением на этот счет поделился руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

«Я, конечно, утрирую, но в целом не удивлюсь, если в будущем закладка взрывчатки в iPhone станет нормой. Энтузиасты, к слову, уже проводят подобные эксперименты», — сказал Бедеров в интервью с изданием «Газета.ru». Эксперт считает, что заминировать смартфоны могут специалисты США и стран-сателлитов, чтобы устранить конкретную персону или запугать население.

Бедеров считает, что технически это вполне реализуемо, однако сам сценарий маловероятен. Ситуация, по словам эксперта, может угрожать и жителям России. Заминированными могут оказаться устройства, ввоз которых предназначается в недружественные для Соединенных Штатов Америки страны.

Во вторник Ливан потрясли взрывы, в результате которых пострадали сотни членов организации «Хезболла». Взрывы произошли из-за детонации пейджеров, которые использовались членами группировки для связи.

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Специалисты прозападных стран могут подкладывать взрывчатку в IPhone или другие популярные смартфоны. Этот способ может быть использован спецслужбами для проведения диверсий, по аналогии с теми, что произошли в Ливане 17 и 18 сентября. Мнением на этот счет поделился руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. «Я, конечно, утрирую, но в целом не удивлюсь, если в будущем закладка взрывчатки в iPhone станет нормой. Энтузиасты, к слову, уже проводят подобные эксперименты», — сказал Бедеров в интервью с изданием «Газета.ru». Эксперт считает, что заминировать смартфоны могут специалисты США и стран-сателлитов, чтобы устранить конкретную персону или запугать население. Бедеров считает, что технически это вполне реализуемо, однако сам сценарий маловероятен. Ситуация, по словам эксперта, может угрожать и жителям России. Заминированными могут оказаться устройства, ввоз которых предназначается в недружественные для Соединенных Штатов Америки страны. Во вторник Ливан потрясли взрывы, в результате которых пострадали сотни членов организации «Хезболла». Взрывы произошли из-за детонации пейджеров, которые использовались членами группировки для связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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