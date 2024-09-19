Европарламент призвал Украину ударить по России

Депутаты Европейского парламента призывают страны Евросоюза (ЕС) немедленно отменить все ограничения на удары Украины по военным объектам на территории России. Об этом говорится в тексте проекта документа.
«Европарламент призывает государства-члены Евросоюза немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России», — передает содержание документа РИА «Новости». В резолюции подчеркивается ее рекомендательный характер, не обязывающий ни институты ЕС, ни государства, входящие в его состав.
В тексте говорится, что ограничения на применение западных вооружений мешает Украине осуществлять право на самооборону и делает её уязвимой для атак. Парламентарии также отметили, что недостаточные поставки оружия и ограничения на их использование могут подорвать предыдущие усилия.
Президент США Джо Байден не даст разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием по России, пока не увидит «победный план» украинского лидера Владимира Зеленского. Так считают в газете Times. При этом есть точка зрения, что администрация американского президента тайно разрешит Киеву использовать американские дальнобойные ракеты для ударов по военным объектам на территории РФ, передает «Национальная служба новостей».
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