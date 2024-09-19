Общество Mash: актера Константина Хабенского госпитализировали 19 сентября 2024 в 13:39 Размер текста - 17 + У Хабенского диагностировали гипертонию, пишет Mash Фото: Роман Наумов © URA.RU Актера Константина Хабенского госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести. У него диагностировали гипертонию с преимущественным поражением сердца. «Хабенского госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что врачи диагностировали у актера гипертонию с поражением сердца, вероятно, из-за ревматического воздействия. Его следующий концерт состоится 26 сентября в Самаре в рамках гастрольного тура, посвященного 100-летию Булата Окуджавы. На данный момент он не отменен. МХТ не комментирует состояние актера, а его телефоны отключены. Обновлено 13:48. Telegram-канал Shot пишет, что Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации, заявив, что с ним все в порядке, а диагноз «гипертония с преимущественным поражением сердца» — это лишь фантазии журналистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Актера Константина Хабенского госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести. У него диагностировали гипертонию с преимущественным поражением сердца. «Хабенского госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что врачи диагностировали у актера гипертонию с поражением сердца, вероятно, из-за ревматического воздействия. Его следующий концерт состоится 26 сентября в Самаре в рамках гастрольного тура, посвященного 100-летию Булата Окуджавы. На данный момент он не отменен. МХТ не комментирует состояние актера, а его телефоны отключены. Обновлено 13:48. Telegram-канал Shot пишет, что Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации, заявив, что с ним все в порядке, а диагноз «гипертония с преимущественным поражением сердца» — это лишь фантазии журналистов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям