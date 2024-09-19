Mash: актера Константина Хабенского госпитализировали

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Сбор труппы театра МХТ им.Чехова. , хабенский константин
У Хабенского диагностировали гипертонию, пишет Mash Фото:

Актера Константина Хабенского госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести. У него диагностировали гипертонию с преимущественным поражением сердца.

«Хабенского госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что врачи диагностировали у актера гипертонию с поражением сердца, вероятно, из-за ревматического воздействия.

Его следующий концерт состоится 26 сентября в Самаре в рамках гастрольного тура, посвященного 100-летию Булата Окуджавы. На данный момент он не отменен. МХТ не комментирует состояние актера, а его телефоны отключены.

Обновлено 13:48. Telegram-канал Shot пишет, что Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации, заявив, что с ним все в порядке, а диагноз «гипертония с преимущественным поражением сердца» — это лишь фантазии журналистов.

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Актера Константина Хабенского госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести. У него диагностировали гипертонию с преимущественным поражением сердца. «Хабенского госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что врачи диагностировали у актера гипертонию с поражением сердца, вероятно, из-за ревматического воздействия. Его следующий концерт состоится 26 сентября в Самаре в рамках гастрольного тура, посвященного 100-летию Булата Окуджавы. На данный момент он не отменен. МХТ не комментирует состояние актера, а его телефоны отключены. Обновлено 13:48. Telegram-канал Shot пишет, что Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации, заявив, что с ним все в порядке, а диагноз «гипертония с преимущественным поражением сердца» — это лишь фантазии журналистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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