Жительница ХМАО пожаловалась на агрессию со стороны мигрантов

Жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на мигрантов и подростков, которые шумно и агрессивно ведут себя на детской площадке во дворе на улице Профсоюзов, 18/1. По ее словам, с наступлением вечера там начинаются крики, распитие алкоголя и драки. Полиция начала проверку.
«Жизнь в нашем дворе с приходом лета заканчивается, она превращается в адский вертеп. Постоянные крики, мат, драки, распитие спиртного, употребление и продажа наркотиков прямо во дворе», — пожаловалась югорчанка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Сургутяне неоднократно обращались с этой проблемой в различные инстанции, но их жалобы не возымели никакого результата. В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что по данной информации проводится проверка. Агентство также направило запрос в администрацию Сургута.
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