18 сентября 2024

Жительница ХМАО пожаловалась на агрессию со стороны мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Сургута пожаловалась на агрессивное поведение мигрантов и подростков на детской площадке
Жительница Сургута пожаловалась на агрессивное поведение мигрантов и подростков на детской площадке Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на мигрантов и подростков, которые шумно и агрессивно ведут себя на детской площадке во дворе на улице Профсоюзов, 18/1. По ее словам, с наступлением вечера там начинаются крики, распитие алкоголя и драки. Полиция начала проверку.

«Жизнь в нашем дворе с приходом лета заканчивается, она превращается в адский вертеп. Постоянные крики, мат, драки, распитие спиртного, употребление и продажа наркотиков прямо во дворе», — пожаловалась югорчанка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сургутяне неоднократно обращались с этой проблемой в различные инстанции, но их жалобы не возымели никакого результата. В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что по данной информации проводится проверка. Агентство также направило запрос в администрацию Сургута.

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Жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на мигрантов и подростков, которые шумно и агрессивно ведут себя на детской площадке во дворе на улице Профсоюзов, 18/1. По ее словам, с наступлением вечера там начинаются крики, распитие алкоголя и драки. Полиция начала проверку. «Жизнь в нашем дворе с приходом лета заканчивается, она превращается в адский вертеп. Постоянные крики, мат, драки, распитие спиртного, употребление и продажа наркотиков прямо во дворе», — пожаловалась югорчанка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сургутяне неоднократно обращались с этой проблемой в различные инстанции, но их жалобы не возымели никакого результата. В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что по данной информации проводится проверка. Агентство также направило запрос в администрацию Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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