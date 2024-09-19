Более 12 тысяч челябинцев получили соцвыплату на газификацию

Более 12 тысяч жителей Челябинской области приобрели внутридомовое газовое оборудование благодаря единовременной региональной выплате. Об этом 19 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
«На заседании комитета законодательного собрания по социальной политике депутаты рассмотрели вопрос о реализации закона о единовременной выплате на установку внутридомового газового оборудования. За время реализации регионального закона принято 12 250 решений о предоставлении этой меры социальной поддержки. Чаще всего за выплатой обращаются одиноко проживающие пенсионеры, семьи участников СВО и многодетные семьи», — уточнили в пресс-службе.
Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства и предоставить необходимые документы. Одним из условий является отсутствие заключенного договора на поставку газа до момента подачи заявления о постановке на учет.
«В Челябинской области мера поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты на установку внутридомового газового оборудования востребована, она реализуется с июля 2021 года. Ежегодно мы расширяем список получателей этой выплаты: ею могут воспользоваться уже не только одиноко проживающие пенсионеры, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, но и семьи мобилизованных граждан, погибших участников СВО, ветераны боевых действий, инвалиды, пенсионеры, малоимущие граждане. Исходя из того, сколько стоит оборудование, постоянно увеличиваем и сумму выплаты. Три года назад она составляла 60 тысяч рублей, сейчас эти суммы доходят до 150-200 тысяч рублей — в зависимости от категорий получателей», — сообщил заместитель председателя комитета по социальной политике Игорь Егоров.
Егоров добавил, что в настоящее время исключено условие об учете доходов для многодетных семей и инвалидов. Это значительно расширило круг получателей выплаты.
Выплата зависит от фактической стоимости оборудования и работ. До 150 тысяч рублей составляет сумма выплаты для пенсионеров, многодетных семей, малоимущих семей с детьми, инвалидов I и II групп, инвалидов и ветеранов боевых действий, а также членов их семей. До 200 тысяч рублей составит выплата для семей участников СВО.
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