18 сентября 2024

У Сургута появился новый город-побратим из Белоруссии

Гомель стал новым побратимом Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Сургута Максим Слепов продолжит сотрудничество с белорусскими предприятиями
Мэр Сургута Максим Слепов продолжит сотрудничество с белорусскими предприятиями Фото:

Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов подписал соглашение о побратимстве с председателем Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым. Глава Сургута приехал в Гомель с визитом в честь 882-летия белорусского города.

«Сургут и Гомель дружат уже 20 лет. Теперь официально побратимы. Соглашение о побратимстве подписал с председателем Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым в рамках официального визита в честь 882-летия города. Город заворожил теплом, красотой, чистотой, радушием гомельчан», — написал Слепов в своем telegram-канале.

Глава Сургута заявил, что продолжит сотрудничество с белорусскими предприятиями. «Это поможет нам в импортозамещении западной продукции, укреплении суверенитета наших стран», — отметил Слепов. Также мэр надеется, что в сургутских магазинах вскоре появится шоколад крупнейшей в Белоруссии кондитерской фабрики «Спартак».

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Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов подписал соглашение о побратимстве с председателем Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым. Глава Сургута приехал в Гомель с визитом в честь 882-летия белорусского города. «Сургут и Гомель дружат уже 20 лет. Теперь официально побратимы. Соглашение о побратимстве подписал с председателем Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым в рамках официального визита в честь 882-летия города. Город заворожил теплом, красотой, чистотой, радушием гомельчан», — написал Слепов в своем telegram-канале. Глава Сургута заявил, что продолжит сотрудничество с белорусскими предприятиями. «Это поможет нам в импортозамещении западной продукции, укреплении суверенитета наших стран», — отметил Слепов. Также мэр надеется, что в сургутских магазинах вскоре появится шоколад крупнейшей в Белоруссии кондитерской фабрики «Спартак».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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