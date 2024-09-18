У Сургута появился новый город-побратим из Белоруссии

Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов подписал соглашение о побратимстве с председателем Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым. Глава Сургута приехал в Гомель с визитом в честь 882-летия белорусского города.
«Сургут и Гомель дружат уже 20 лет. Теперь официально побратимы. Соглашение о побратимстве подписал с председателем Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым в рамках официального визита в честь 882-летия города. Город заворожил теплом, красотой, чистотой, радушием гомельчан», — написал Слепов в своем telegram-канале.
Глава Сургута заявил, что продолжит сотрудничество с белорусскими предприятиями. «Это поможет нам в импортозамещении западной продукции, укреплении суверенитета наших стран», — отметил Слепов. Также мэр надеется, что в сургутских магазинах вскоре появится шоколад крупнейшей в Белоруссии кондитерской фабрики «Спартак».
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