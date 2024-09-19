19 сентября 2024

Yle: украинцы начали скупать недвижимость в Финляндии

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Украинцы могут обогнать россиян по покупкам недвижимости в Финляндии Фото:

Граждане Украины стали активнее приобретать недвижимость в Финляндии, число сделок резко возросло. Об этом сообщает издание Yle.

«За первую половину года Минобороны Финляндии выдало украинцам 57 разрешений на покупку недвижимости», — говорится в сообщении Yle. Там отметили, что это число уже приближается к уровню сделок с россиянами, которое составило 64 разрешения. Украинцы, переехавшие в Финляндию, подчеркивают чувство безопасности и экономическую выгоду от покупки недвижимости по сравнению с арендой.

Ранее фермеры в Финляндии пожаловались на беженцев с Украины. Уточнялось, что украинцы отказываются от сезонной работы по сбору ягод. Таким образом украинцы не лишаются социальных пособий, заявили фермеры.

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Граждане Украины стали активнее приобретать недвижимость в Финляндии, число сделок резко возросло. Об этом сообщает издание Yle. «За первую половину года Минобороны Финляндии выдало украинцам 57 разрешений на покупку недвижимости», — говорится в сообщении Yle. Там отметили, что это число уже приближается к уровню сделок с россиянами, которое составило 64 разрешения. Украинцы, переехавшие в Финляндию, подчеркивают чувство безопасности и экономическую выгоду от покупки недвижимости по сравнению с арендой. Ранее фермеры в Финляндии пожаловались на беженцев с Украины. Уточнялось, что украинцы отказываются от сезонной работы по сбору ягод. Таким образом украинцы не лишаются социальных пособий, заявили фермеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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