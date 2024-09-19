Yle: украинцы начали скупать недвижимость в Финляндии

20 сентября 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Украинцы могут обогнать россиян по покупкам недвижимости в Финляндии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Граждане Украины стали активнее приобретать недвижимость в Финляндии, число сделок резко возросло. Об этом сообщает издание Yle. «За первую половину года Минобороны Финляндии выдало украинцам 57 разрешений на покупку недвижимости», — говорится в сообщении Yle. Там отметили, что это число уже приближается к уровню сделок с россиянами, которое составило 64 разрешения. Украинцы, переехавшие в Финляндию, подчеркивают чувство безопасности и экономическую выгоду от покупки недвижимости по сравнению с арендой. Ранее фермеры в Финляндии пожаловались на беженцев с Украины. Уточнялось, что украинцы отказываются от сезонной работы по сбору ягод. Таким образом украинцы не лишаются социальных пособий, заявили фермеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждане Украины стали активнее приобретать недвижимость в Финляндии, число сделок резко возросло. Об этом сообщает издание Yle. «За первую половину года Минобороны Финляндии выдало украинцам 57 разрешений на покупку недвижимости», — говорится в сообщении Yle. Там отметили, что это число уже приближается к уровню сделок с россиянами, которое составило 64 разрешения. Украинцы, переехавшие в Финляндию, подчеркивают чувство безопасности и экономическую выгоду от покупки недвижимости по сравнению с арендой. Ранее фермеры в Финляндии пожаловались на беженцев с Украины. Уточнялось, что украинцы отказываются от сезонной работы по сбору ягод. Таким образом украинцы не лишаются социальных пособий, заявили фермеры.