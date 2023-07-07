07 июля 2023

Yle: финны пожаловались на украинских беженцев, отказавшихся работать

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, дикоросы, сбор ягод, ягоды в руке, черника, сбор дикоросов
Украинцы не хотят собирать ягоды в Финляндии Фото:

В Финляндии фермеры пожаловались на беженцев с Украины, которые отказываются от сезонной работы по сбору ягод. Таким образом украинцы не лишаются социальных пособий, заявили фермеры.

«Украинцы работали в Финляндии в предыдущие годы. Но сейчас большинство из них не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять, например, на получение денег», — рассказали финны в интервью телерадиокомпании Yle.

Уточняется, что беженцы с Украины, более года проживающие в Финляндии, могут претендовать на два вида пособий — жилищное и на ребенка. Но, как пишет издание, на выплатах на ребенка оплачиваемые сезонные работы никак не сказываются.

Ранее власти Финляндия ужесточили ограничения на въезд граждан РФ. В частности, ограничения коснутся бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости, указано в сообщении финского МИД.

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В Финляндии фермеры пожаловались на беженцев с Украины, которые отказываются от сезонной работы по сбору ягод. Таким образом украинцы не лишаются социальных пособий, заявили фермеры. «Украинцы работали в Финляндии в предыдущие годы. Но сейчас большинство из них не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять, например, на получение денег», — рассказали финны в интервью телерадиокомпании Yle. Уточняется, что беженцы с Украины, более года проживающие в Финляндии, могут претендовать на два вида пособий — жилищное и на ребенка. Но, как пишет издание, на выплатах на ребенка оплачиваемые сезонные работы никак не сказываются. Ранее власти Финляндия ужесточили ограничения на въезд граждан РФ. В частности, ограничения коснутся бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости, указано в сообщении финского МИД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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