Yle: финны пожаловались на украинских беженцев, отказавшихся работать

08 июля 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Украинцы не хотят собирать ягоды в Финляндии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Финляндии фермеры пожаловались на беженцев с Украины, которые отказываются от сезонной работы по сбору ягод. Таким образом украинцы не лишаются социальных пособий, заявили фермеры. «Украинцы работали в Финляндии в предыдущие годы. Но сейчас большинство из них не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять, например, на получение денег», — рассказали финны в интервью телерадиокомпании Yle . Уточняется, что беженцы с Украины, более года проживающие в Финляндии, могут претендовать на два вида пособий — жилищное и на ребенка. Но, как пишет издание, на выплатах на ребенка оплачиваемые сезонные работы никак не сказываются. Ранее власти Финляндия ужесточили ограничения на въезд граждан РФ. В частности, ограничения коснутся бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости, указано в сообщении финского МИД.

В Финляндии фермеры пожаловались на беженцев с Украины, которые отказываются от сезонной работы по сбору ягод. Таким образом украинцы не лишаются социальных пособий, заявили фермеры. «Украинцы работали в Финляндии в предыдущие годы. Но сейчас большинство из них не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять, например, на получение денег», — рассказали финны в интервью телерадиокомпании Yle. Уточняется, что беженцы с Украины, более года проживающие в Финляндии, могут претендовать на два вида пособий — жилищное и на ребенка. Но, как пишет издание, на выплатах на ребенка оплачиваемые сезонные работы никак не сказываются. Ранее власти Финляндия ужесточили ограничения на въезд граждан РФ. В частности, ограничения коснутся бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости, указано в сообщении финского МИД.