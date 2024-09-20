Когда следующее лунное затмение в России

Лунные затмения жители планеты Земля наблюдают регулярно. В следующем году ожидаются сразу четыре таких явления — два полных и два частичных. Первое — произойдет в марте. Подробнее об этом небесном явлении — узнаете из материала URA.RU.
Когда и где смотреть лунное затмение в 2025 году
За первым лунным затмением можно будет понаблюдать 14 марта следующего года. Оно будет полным и начнется в 9:54 по московскому времени. Затмение можно будет увидеть из любой точки РФ, а также — из большинства стран Европы.
Второе полное лунное затмение случится 7 сентября. Ожидаемое время начала — 21:08 по московскому времени. Луна окрасится в красный цвет. Это хорошо будет заметно жителям столицы.
Лунное затмение: что можно и что нельзя делать
По данным Sputnik Беларусь, во время затмения самым лучшим решением будет — оставаться в закрытом помещении. Не рекомендуется распивать алкоголь, употреблять в пищу вредные продукты. Допускается лишь чуть поголодать. Желательно воздержаться от еды за пару часов до и после затмения. Краткосрочные поездки и большие путешествия стоит отложить. Садиться за руль может быть рискованно, подчеркивают эксперты.
Периоды лунного затмения неблагоприятно сказываются на:
- деловых переговорах и подписании важных бумаг;
- заключении сделок;
- совершении крупных покупок;
- медицинских процедурах и любых операциях;
- смене работы;
- завязывании отношений;
- начале ремонта и перестановках в доме.
Что можно делать во время лунного затмения?
Принято считать, что лунное затмение — подходящее время для подведения итогов. В этот период можно встретиться с друзьями и близким людьми. Это прекрасный момент для:
- наведения порядка в доме;
- избавления от лишних вещей;
- удаления ненужных приложений, старых фото и контактов из телефона.
Почему нельзя смотреть на лунное затмение
Во время затмения смотреть на Луну категорически запрещается. Даже после непродолжительного рассмотрения этого природного явления у людей может возникнуть зрительная дисфункция. Она может быть как временной, так и иметь более опасные последствия в зависимости от глубины повреждений. Лучи оказывают прямое воздействие на сетчатку глаза.
Любознательный наблюдатель может использовать очки со спецфильтрами. Раньше рассматривали затмение через сварочные маски и засвеченные пленки. Но это не самое лучшее решение для здоровья человека, отмечают офтальмологи.
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