Когда следующее лунное затмение в России

Первое лунное затмение в 2025 году произойдет 14 марта
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Следующее лунное затмение произойдет в 2025 году
Следующее лунное затмение произойдет в 2025 году Фото:

Лунные затмения жители планеты Земля наблюдают регулярно. В следующем году ожидаются сразу четыре таких явления — два полных и два частичных. Первое — произойдет в марте. Подробнее об этом небесном явлении — узнаете из материала URA.RU.

Когда и где смотреть лунное затмение в 2025 году

За первым лунным затмением можно будет понаблюдать 14 марта следующего года. Оно будет полным и начнется в 9:54 по московскому времени. Затмение можно будет увидеть из любой точки РФ, а также — из большинства стран Европы.

Второе полное лунное затмение случится 7 сентября. Ожидаемое время начала — 21:08 по московскому времени. Луна окрасится в красный цвет. Это хорошо будет заметно жителям столицы.

Затмение возникает из-за того, что Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и отбрасывает тень на поверхность спутника
Затмение возникает из-за того, что Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и отбрасывает тень на поверхность спутника
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Лунное затмение: что можно и что нельзя делать

По данным Sputnik Беларусь, во время затмения самым лучшим решением будет — оставаться в закрытом помещении. Не рекомендуется распивать алкоголь, употреблять в пищу вредные продукты. Допускается лишь чуть поголодать. Желательно воздержаться от еды за пару часов до и после затмения. Краткосрочные поездки и большие путешествия стоит отложить. Садиться за руль может быть рискованно, подчеркивают эксперты.

Периоды лунного затмения неблагоприятно сказываются на:

  • деловых переговорах и подписании важных бумаг;
  • заключении сделок;
  • совершении крупных покупок;
  • медицинских процедурах и любых операциях;
  • смене работы;
  • завязывании отношений;
  • начале ремонта и перестановках в доме.
Ученые рекомендуют относиться к лунным затмениям как к вынужденной паузе в активной деятельности
Ученые рекомендуют относиться к лунным затмениям как к вынужденной паузе в активной деятельности
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Что можно делать во время лунного затмения?

Принято считать, что лунное затмение — подходящее время для подведения итогов. В этот период можно встретиться с друзьями и близким людьми. Это прекрасный момент для:

  • наведения порядка в доме;
  • избавления от лишних вещей;
  • удаления ненужных приложений, старых фото и контактов из телефона.

Почему нельзя смотреть на лунное затмение

Во время затмения смотреть на Луну категорически запрещается. Даже после непродолжительного рассмотрения этого природного явления у людей может возникнуть зрительная дисфункция. Она может быть как временной, так и иметь более опасные последствия в зависимости от глубины повреждений. Лучи оказывают прямое воздействие на сетчатку глаза.

Любознательный наблюдатель может использовать очки со спецфильтрами. Раньше рассматривали затмение через сварочные маски и засвеченные пленки. Но это не самое лучшее решение для здоровья человека, отмечают офтальмологи.

Пленка не сможет сберечь зрение на 100%, предупреждают врачи
Пленка не сможет сберечь зрение на 100%, предупреждают врачи
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Лунные затмения жители планеты Земля наблюдают регулярно. В следующем году ожидаются сразу четыре таких явления — два полных и два частичных. Первое — произойдет в марте. Подробнее об этом небесном явлении — узнаете из материала URA.RU. Когда и где смотреть лунное затмение в 2025 году За первым лунным затмением можно будет понаблюдать 14 марта следующего года. Оно будет полным и начнется в 9:54 по московскому времени. Затмение можно будет увидеть из любой точки РФ, а также — из большинства стран Европы. Второе полное лунное затмение случится 7 сентября. Ожидаемое время начала — 21:08 по московскому времени. Луна окрасится в красный цвет. Это хорошо будет заметно жителям столицы. Лунное затмение: что можно и что нельзя делать По данным Sputnik Беларусь, во время затмения самым лучшим решением будет — оставаться в закрытом помещении. Не рекомендуется распивать алкоголь, употреблять в пищу вредные продукты. Допускается лишь чуть поголодать. Желательно воздержаться от еды за пару часов до и после затмения. Краткосрочные поездки и большие путешествия стоит отложить. Садиться за руль может быть рискованно, подчеркивают эксперты. Периоды лунного затмения неблагоприятно сказываются на: Что можно делать во время лунного затмения? Принято считать, что лунное затмение — подходящее время для подведения итогов. В этот период можно встретиться с друзьями и близким людьми. Это прекрасный момент для: Почему нельзя смотреть на лунное затмение Во время затмения смотреть на Луну категорически запрещается. Даже после непродолжительного рассмотрения этого природного явления у людей может возникнуть зрительная дисфункция. Она может быть как временной, так и иметь более опасные последствия в зависимости от глубины повреждений. Лучи оказывают прямое воздействие на сетчатку глаза. Любознательный наблюдатель может использовать очки со спецфильтрами. Раньше рассматривали затмение через сварочные маски и засвеченные пленки. Но это не самое лучшее решение для здоровья человека, отмечают офтальмологи.
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