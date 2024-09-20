Замглавы МИД РФ рассказал, как выборы в США повлияют на переговоры по Украине

Замглавы МИД Рябков: внутренняя политика США не повлияет на переговоры по СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для изменения ситуации по переговорам США должны изменить свое поведение, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Для изменения ситуации по переговорам США должны изменить свое поведение, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Внутриполитические события в США, в том числе и выборы президента, не повлияют на переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Внутриполитический календарь [событий США] не имеет значения», — сообщил Сергей Рябков в беседе с РИА Новости о перспективах переговоров по Украине после выборов в США. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что для изменения ситуации по переговорам США должны, в первую очередь, изменить свое поведение. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Внутриполитические события в США, в том числе и выборы президента, не повлияют на переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Внутриполитический календарь [событий США] не имеет значения», — сообщил Сергей Рябков в беседе с РИА Новости о перспективах переговоров по Украине после выборов в США. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что для изменения ситуации по переговорам США должны, в первую очередь, изменить свое поведение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...