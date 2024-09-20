Замглавы МИД РФ рассказал, как выборы в США повлияют на переговоры по Украине

Для изменения ситуации по переговорам США должны изменить свое поведение, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Внутриполитические события в США, в том числе и выборы президента, не повлияют на переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Внутриполитический календарь [событий США] не имеет значения», — сообщил Сергей Рябков в беседе с РИА Новости о перспективах переговоров по Украине после выборов в США. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что для изменения ситуации по переговорам США должны, в первую очередь, изменить свое поведение.
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