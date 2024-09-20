ВТБ ввел первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» в 50,1%

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ВТБ увеличил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50.1%, сообщили в пресс-службе банка
ВТБ увеличил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50.1%, сообщили в пресс-службе банка Фото:

ВТБ увеличил первоначальный взнос по льготной программе «Семейная ипотека» до 50,1% от стоимости недвижимости из-за сокращения лимитов на рынке. Об этом заявили в пресс-службе банка.

«ВТБ продолжает принимать заявки и проводить сделки по „Семейной ипотеке“ <...> с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», — сообщили в «Интерфаксе» со ссылкой на пресс-службу ВТБ. Там подчеркнули, что для зарплатных клиентов, а также тех, кто комбинирует «Семейную ипотеку» с рыночными продуктами, условия остаются неизменными. По данным банка, такое изменение даст ему возможность продолжать выдачу ипотечных кредитов по программе с низкой долговой нагрузкой.

С 18 сентября «Сбербанк» приостановил запись на сделку по «Семейной ипотеке». В пресс-службе банка сообщили, что причиной этому послужило исчерпание лимита денежных средств. Власти продлевают программу до 2030 года, но новые лимиты еще не выделялись, передает «Национальная служба новостей». 

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ВТБ увеличил первоначальный взнос по льготной программе «Семейная ипотека» до 50,1% от стоимости недвижимости из-за сокращения лимитов на рынке. Об этом заявили в пресс-службе банка. «ВТБ продолжает принимать заявки и проводить сделки по „Семейной ипотеке“ <...> с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», — сообщили в «Интерфаксе» со ссылкой на пресс-службу ВТБ. Там подчеркнули, что для зарплатных клиентов, а также тех, кто комбинирует «Семейную ипотеку» с рыночными продуктами, условия остаются неизменными. По данным банка, такое изменение даст ему возможность продолжать выдачу ипотечных кредитов по программе с низкой долговой нагрузкой. С 18 сентября «Сбербанк» приостановил запись на сделку по «Семейной ипотеке». В пресс-службе банка сообщили, что причиной этому послужило исчерпание лимита денежных средств. Власти продлевают программу до 2030 года, но новые лимиты еще не выделялись, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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