ВТБ ввел первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» в 50,1%

ВТБ увеличил первоначальный взнос по льготной программе «Семейная ипотека» до 50,1% от стоимости недвижимости из-за сокращения лимитов на рынке. Об этом заявили в пресс-службе банка.
«ВТБ продолжает принимать заявки и проводить сделки по „Семейной ипотеке“ <...> с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», — сообщили в «Интерфаксе» со ссылкой на пресс-службу ВТБ. Там подчеркнули, что для зарплатных клиентов, а также тех, кто комбинирует «Семейную ипотеку» с рыночными продуктами, условия остаются неизменными. По данным банка, такое изменение даст ему возможность продолжать выдачу ипотечных кредитов по программе с низкой долговой нагрузкой.
С 18 сентября «Сбербанк» приостановил запись на сделку по «Семейной ипотеке». В пресс-службе банка сообщили, что причиной этому послужило исчерпание лимита денежных средств. Власти продлевают программу до 2030 года, но новые лимиты еще не выделялись, передает «Национальная служба новостей».
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