Суд не стал отменять приговор экс-губернатору Фургалу, осужденному на 22 года

Суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который был осужден на 22 года. Об этом заявили российские СМИ.
«Кассационный суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу», — заявили в ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда. Там отметили, что Фургал осужден на 22 года.
Ранее СК РФ отмечал, что экс-губернатор Хабаровского края является организатором преступной группы. Как постановил суд, в 2004–2005 годах она совершила убийство двух бывших бизнес-партнеров Фургала Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство его бизнес-партнера Александра Смольского. Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми, однако в итоге следствию удалось установить причастность обвиняемого к совершению указанных преступлений.
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