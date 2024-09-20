Суд не стал отменять приговор экс-губернатору Фургалу, осужденному на 22 года

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Приговор экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не был отменен, сообщили в СМИ
Приговор экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не был отменен, сообщили в СМИ Фото:
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Дело экс-губернатора Фургала

Суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который был осужден на 22 года. Об этом заявили российские СМИ. 

«Кассационный суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу», — заявили в ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда. Там отметили, что Фургал осужден на 22 года. 

Ранее СК РФ отмечал, что экс-губернатор Хабаровского края является организатором преступной группы. Как постановил суд, в 2004–2005 годах она совершила убийство двух бывших бизнес-партнеров Фургала Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство его бизнес-партнера Александра Смольского. Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми, однако в итоге следствию удалось установить причастность обвиняемого к совершению указанных преступлений.

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Суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который был осужден на 22 года. Об этом заявили российские СМИ.  «Кассационный суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу», — заявили в ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда. Там отметили, что Фургал осужден на 22 года.  Ранее СК РФ отмечал, что экс-губернатор Хабаровского края является организатором преступной группы. Как постановил суд, в 2004–2005 годах она совершила убийство двух бывших бизнес-партнеров Фургала Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство его бизнес-партнера Александра Смольского. Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми, однако в итоге следствию удалось установить причастность обвиняемого к совершению указанных преступлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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