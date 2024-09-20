Тюменские таксисты шантажируют пассажиров

Водители такси Тюмени вынуждают пассажиров ставить им высокие оценки

Водители просят пассажиров обоюдно ставить друг другу высокие оценки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Таксисты Тюмени начали шантажировать пассажиров понижением рейтинга. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство.

«Недавно ехала в такси. У водителя были открыты оба окна, я попросила закрыть одно. На что водитель сказал, что только при условии, что я поставлю ему оценку „пять“ после поездки. В дороге я поняла, что в салоне стало очень холодно, и попросила закрыть и второе окно. Таксист сказал, что теперь я точно должна буду ему поставить высший бал», — рассказала тюменка.

Далее, сообщает женщина, водитель сказал, что если она поставит ему хорошую оценку, то и он сделает тоже самое. «Поездку он завершил раньше конечной остановки, чтобы можно было проследить количество баллов, которое я ему поставила», — добавляет собеседница агентства.

В аналогичной ситуации оказался и другой житель Тюмени. В один из жарких дней лета он вместе с семьей ехал в такси и попросил водителя включить кондиционер. На его просьбу таксист за это попросил его поставить высокий бал после поездки.

Оценки пассажиров и водителей влияют на рейтинг обоих. На заявки пассажиров с низкой оценкой таксисты будут выезжать в последнюю очередь. Если же у водителя меньший рейтинг, то он попадет в черный список и больше не сможет выполнять заказы.

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