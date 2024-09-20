В Свердловской области несколько загруженных вагонов сошли с рельсов

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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, рельсы, тту, трамвайно-троллейбусное управление, колеса вагона, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Вагоны были загружены коксовой мелочью Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) три загруженных полувагона сошли с путей из-за негодных шпал на приемо-отправочном пути. В дело вмешалась Уральская транспортная прокуратура, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что 1 августа при роспуске вагонов произошел сход трех полувагонов, груженых мелочью коксовой, на седьмом пути станции „Алапаевск“ Свердловской железной дороги. Работниками Егоршинской дистанции инфраструктуры при осмотре путей не приняты меры по устранению негодных шпал на приемо-отправочном пути», — пояснили в прокуратуре.

Транспортный прокурор завел административные дела в отношении начальника дистанции и ее работников. Отмечается, что лица нарушили правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях (часть шестая статьи 11.1 КоАП).

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В Алапаевске (Свердловская область) три загруженных полувагона сошли с путей из-за негодных шпал на приемо-отправочном пути. В дело вмешалась Уральская транспортная прокуратура, рассказали в пресс-службе ведомства. «Установлено, что 1 августа при роспуске вагонов произошел сход трех полувагонов, груженых мелочью коксовой, на седьмом пути станции „Алапаевск“ Свердловской железной дороги. Работниками Егоршинской дистанции инфраструктуры при осмотре путей не приняты меры по устранению негодных шпал на приемо-отправочном пути», — пояснили в прокуратуре. Транспортный прокурор завел административные дела в отношении начальника дистанции и ее работников. Отмечается, что лица нарушили правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях (часть шестая статьи 11.1 КоАП).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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