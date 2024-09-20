В ЛНР задержан украинский шпион

В Луганской Народной Республике был задержан местный житель по подозрению в государственной измене. Мужчина обвиняется в сборе и передаче секретной информации Украине. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии пресечена противоправная деятельность гражданина РФ», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Согласно данным следствия, подозреваемый занимался сбором и передачей информации о российских военных силах в пользу Украины, что могло быть использовано для осуществления ракетных атак по территории региона.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену. Задержанный находится под стражей, ведется следствие для установления всех обстоятельств его деятельности.
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