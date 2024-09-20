В ЛНР задержан украинский шпион

В ЛНР был задержан гражданин РФ по подозрению в госизмене

20 сентября 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

В ЛНР задержали гражданина РФ по подозрению в госизмене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганской Народной Республике был задержан местный житель по подозрению в государственной измене. Мужчина обвиняется в сборе и передаче секретной информации Украине. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону. «УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии пресечена противоправная деятельность гражданина РФ», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Согласно данным следствия, подозреваемый занимался сбором и передачей информации о российских военных силах в пользу Украины, что могло быть использовано для осуществления ракетных атак по территории региона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену. Задержанный находится под стражей, ведется следствие для установления всех обстоятельств его деятельности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Луганской Народной Республике был задержан местный житель по подозрению в государственной измене. Мужчина обвиняется в сборе и передаче секретной информации Украине. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону. «УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии пресечена противоправная деятельность гражданина РФ», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Согласно данным следствия, подозреваемый занимался сбором и передачей информации о российских военных силах в пользу Украины, что могло быть использовано для осуществления ракетных атак по территории региона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену. Задержанный находится под стражей, ведется следствие для установления всех обстоятельств его деятельности.