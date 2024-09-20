Инаугурация Алексея Текслера прошла в Челябинске 20 сентября

Алексей Текслер принес присягу, держа руку на Уставе области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области после триумфальных для себя перевыборов. Фото и видео с церемонии инаугурации — в материале URA.RU.

Церемония проходила в прямом эфире с 14:00. Зал Оперного театра, где она проходила, был заполнен до отказа. Помимо высокопоставленных гостей из правительства РФ, полпредства в УрФО на церемонию были приглашены участники СВО, представители духовенства, общественности и органов власти всех уровней.

Глава региона принес присягу на Уставе Челябинской области и надел нагрудный знак губернатора. После этого он поучаствовал в исполнении гимна России вместе с коллективом певцов. Во ходе торжественной церемонии с поздравлениями к губернатору обратились вице-премьер России Александр Новак, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернаторы соседних ХМАО, Свердловской и Курганской областей.

Правительственные телеграммы Алексею Текслеру направили премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

На прошедших 7—8 сентября выборах с большим отрывом В выборах победил действующий губернатор Алексей Текслер, набрав 81,28% — более 50% голосов избирателей, пришедших на участки. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов.

На губернаторских выборах 2019 года явка составила 45% — на три процента меньше, чем в этот раз. Текслер тогда получил 69,31%, существенно улучшив показатели по итогам пяти лет руководства регионом.