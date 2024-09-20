ФАС согласовала сделку по слиянию Russ и Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по слиянию компаний группы Russ и Wildberries, не обнаружив возможного ограничения конкуренции на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФАС России согласовала ходатайство ООО 'РВБ' о приобретении у ООО 'Стинн' ряда компаний, работающих на рынке рекламы», — рассказали в ФАС. Сообщение передает РИА Новости.
Решение ФАС стало последним регуляторным одобрением, необходимым для завершения процесса слияния Wildberries и Russ. Это объединение предполагает передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ».
Ранее Forbes раскрыл убытки основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук после сделки с Russ. Так, состояние предпринимательницы сократилось с 7,9 миллиарда долларов до 4,1 миллиарда долларов.
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