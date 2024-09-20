Общество ФАС согласовала сделку по слиянию Russ и Wildberries 20 сентября 2024 в 19:16 Размер текста - 17 + ФАС одобрила сделку по слиянию компаний группы Russ и Wildberries Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по слиянию компаний группы Russ и Wildberries, не обнаружив возможного ограничения конкуренции на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «ФАС России согласовала ходатайство ООО 'РВБ' о приобретении у ООО 'Стинн' ряда компаний, работающих на рынке рекламы», — рассказали в ФАС. Сообщение передает РИА Новости. Решение ФАС стало последним регуляторным одобрением, необходимым для завершения процесса слияния Wildberries и Russ. Это объединение предполагает передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ». Ранее Forbes раскрыл убытки основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук после сделки с Russ. Так, состояние предпринимательницы сократилось с 7,9 миллиарда долларов до 4,1 миллиарда долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по слиянию компаний группы Russ и Wildberries, не обнаружив возможного ограничения конкуренции на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «ФАС России согласовала ходатайство ООО 'РВБ' о приобретении у ООО 'Стинн' ряда компаний, работающих на рынке рекламы», — рассказали в ФАС. Сообщение передает РИА Новости. Решение ФАС стало последним регуляторным одобрением, необходимым для завершения процесса слияния Wildberries и Russ. Это объединение предполагает передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ». Ранее Forbes раскрыл убытки основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук после сделки с Russ. Так, состояние предпринимательницы сократилось с 7,9 миллиарда долларов до 4,1 миллиарда долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям