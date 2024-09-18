Forbes раскрыл убытки основательницы Wildberries Бакальчук после сделки с Russ

Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось с 7,9 миллиарда долларов США до 4,1 млрд после слияния компании с оператором наружной рекламы Russ. Данные приводит американский Forbes после анализа открытых источников.
«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ, стоимостью около $3,4 млрд. Ее чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд», — следует из оценки Forbes общедоступных документов.
5 августа Wildberries официально объединился с Russ. До этого Владислав Бакальчук, муж основательницы крупнейшего российского онлайн-ретейлера Татьяны Бакальчук и его соучредитель, обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в связи с угрозой «рейдерского захвата» компании из-за якобы махинаций со стороны Russ Outdoor. В ответ Кадыров пообещал оказать ему поддержку. Однако Татьяна опровергла утверждения мужа и объявила о намерении развестись с ним, о чем позже подтвердила информацию. Подробнее о скандале вокруг сделки Wildberries и Russ — в сюжете URA.RU.
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