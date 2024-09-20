Число арестованных по делу о перестрелке у Wildberries выросло до 30

21 сентября 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

Число фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries возросло до 30 человек. По ходатайствам правоохранительных органов Басманный суд Москвы принял решение об их аресте. «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок — до 18 ноября 2024 года», — сообщил ТАСС со ссылкой на постановление суда. Как сообщало URA.RU ранее, 18 сентября возле офиса компании Wildberries произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще несколько получили ранения. Основательница компании Татьяна Бакальчук обвинила своего экс-супруга Владислава в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, заявил, что является пострадавшим в этой ситуации.