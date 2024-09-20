20 сентября 2024

Число арестованных по делу о перестрелке у Wildberries выросло до 30

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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Под стражей арестованные будут находиться до 18 ноября Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Число фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries возросло до 30 человек. По ходатайствам правоохранительных органов Басманный суд Москвы принял решение об их аресте.

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Суд арестовал 20 фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок — до 18 ноября 2024 года», — сообщил ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Как сообщало URA.RU ранее, 18 сентября возле офиса компании Wildberries произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще несколько получили ранения. Основательница компании Татьяна Бакальчук обвинила своего экс-супруга Владислава в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, заявил, что является пострадавшим в этой ситуации.

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Число фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries возросло до 30 человек. По ходатайствам правоохранительных органов Басманный суд Москвы принял решение об их аресте. «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок — до 18 ноября 2024 года», — сообщил ТАСС со ссылкой на постановление суда. Как сообщало URA.RU ранее, 18 сентября возле офиса компании Wildberries произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще несколько получили ранения. Основательница компании Татьяна Бакальчук обвинила своего экс-супруга Владислава в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, заявил, что является пострадавшим в этой ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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