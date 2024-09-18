Два человека погибли в перестрелке у офиса Wildberries: что известно к этому часу

Shot: в ходе перестрелки у офиса Wildberries погибли два сотрудника охраны БЦ

18 сентября 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

В результате перестрелки было задержано 10 человек, сообщили в правоохранительных органах Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании Днем 18 сентября возле офиса компании Wildberries произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще несколько получили ранения. Основательница компании Татьяна Бакальчук обвинила своего экс-супруга Владислава в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, заявляет, что является пострадавшим в ситуации. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU. Погибшие и пострадавшие в ходе перестрелки По данным telegram-канала Shot, при стрельбе у офиса Wildberries погибли охранники 28-летний Ислам-Бек Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов. Эльмурзиев был мастером спорта по вольной борьбе. Его автомобиль Toyota Camry опечатан силовыми структурами на месте происшествия. Среди тех, кто получил ранения, есть двое бойцов смешанных единоборств (MMA) — Умар Чичаев и Абубакар Местоев, передает telegram-канал Mash. Они работали в компании Владислава Бакальчука. Также в ходе потасовки пострадали еще три человека, среди которых сотрудник полиции. СК возбудил уголовное дело По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пяти статьям, включая убийство, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия, самоуправство и посягательство на жизнь правоохранителя. Криминалисты и следователи, прибывшие на место стрельбы, задержали 10 человек. Комментарии очевидцев По словам очевидцев, драка и стрельба в офисе Wildberries длились всего три минуты. По словам работников бизнес-центра, в котором расположен офис компании, около полудня шестеро мужчин явились в БЦ и стали ожидать Бакальчука. Они вели себя как обычные посетили, сидели у ресепшена и пили кофе. Около 12:00 по московскому времени ситуация резко обострилась: группа мужчин двинулась к центральному входу, ломая двери и лифт. После чего началась перестрелка, и работники БЦ были вынуждены эвакуироваться через черный вход на безопасное расстояние. Заявление Бакальчука по ситуации Владислав Бакальчук заявил о нападении на него и его команду в головном офисе компании. По его словам, он ехал на мирные переговоры по остановке строительства складов, однако стал жертвой масштабной «провокации». Он обвинил в случившемся руководство «РВБ» и братьев Роберта и Левана Мирзоян, которые руководят компанией по наружной рекламе Russ. Сегодняшнюю ситуацию сооснователь Wildberries назвал эскалацией конфликта. Реакция Wildberries на стрельбу в офисе Пресс-служба маркетплейса сообщила URA.RU, что случившийся 18 сентября инцидент является попыткой «рейдерского захвата», который происходил под руководством Бакальчука. Компания также опровергла информацию о возможных переговорах, отметив, что никаких встреч с Владиславом запланировано не было. Отмечается, что атака была совершена сразу на несколько офисов компании. Кроме того, в пресс-службе отметили, что стрельбу начали именно вооруженные люди, которые его сопровождали. Это следует из видеозаписей очевидцев. Там также подчеркнули, что Владислав, как владелец доли в 1%, имеет право только на запрос документов. Доступа в офисы компании у него нет. Отмечается, что ситуация не повлияла на работу компании и ее бизнес-процессы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Днем 18 сентября возле офиса компании Wildberries произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще несколько получили ранения. Основательница компании Татьяна Бакальчук обвинила своего экс-супруга Владислава в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, заявляет, что является пострадавшим в ситуации. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU. По данным telegram-канала Shot, при стрельбе у офиса Wildberries погибли охранники 28-летний Ислам-Бек Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов. Эльмурзиев был мастером спорта по вольной борьбе. Его автомобиль Toyota Camry опечатан силовыми структурами на месте происшествия. Среди тех, кто получил ранения, есть двое бойцов смешанных единоборств (MMA) — Умар Чичаев и Абубакар Местоев, передает telegram-канал Mash. Они работали в компании Владислава Бакальчука. Также в ходе потасовки пострадали еще три человека, среди которых сотрудник полиции. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пяти статьям, включая убийство, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия, самоуправство и посягательство на жизнь правоохранителя. Криминалисты и следователи, прибывшие на место стрельбы, задержали 10 человек. По словам очевидцев, драка и стрельба в офисе Wildberries длились всего три минуты. По словам работников бизнес-центра, в котором расположен офис компании, около полудня шестеро мужчин явились в БЦ и стали ожидать Бакальчука. Они вели себя как обычные посетили, сидели у ресепшена и пили кофе. Около 12:00 по московскому времени ситуация резко обострилась: группа мужчин двинулась к центральному входу, ломая двери и лифт. После чего началась перестрелка, и работники БЦ были вынуждены эвакуироваться через черный вход на безопасное расстояние. Владислав Бакальчук заявил о нападении на него и его команду в головном офисе компании. По его словам, он ехал на мирные переговоры по остановке строительства складов, однако стал жертвой масштабной «провокации». Он обвинил в случившемся руководство «РВБ» и братьев Роберта и Левана Мирзоян, которые руководят компанией по наружной рекламе Russ. Сегодняшнюю ситуацию сооснователь Wildberries назвал эскалацией конфликта. Пресс-служба маркетплейса сообщила URA.RU, что случившийся 18 сентября инцидент является попыткой «рейдерского захвата», который происходил под руководством Бакальчука. Компания также опровергла информацию о возможных переговорах, отметив, что никаких встреч с Владиславом запланировано не было. Отмечается, что атака была совершена сразу на несколько офисов компании. Кроме того, в пресс-службе отметили, что стрельбу начали именно вооруженные люди, которые его сопровождали. Это следует из видеозаписей очевидцев. Там также подчеркнули, что Владислав, как владелец доли в 1%, имеет право только на запрос документов. Доступа в офисы компании у него нет. Отмечается, что ситуация не повлияла на работу компании и ее бизнес-процессы.