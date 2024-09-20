Суд арестовал 20 фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries

Суд Москвы арестовал 20 фигурантов, проходящих по делу о перестрелке у офиса Wildberries. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Басманный суд Москвы в пятницу арестовал двадцать обвиняемых по делу о перестрелке возле офиса Wildberries», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Издание также отмечает, что суд отправил в СИЗО шестерых обвиняемых. Сегодня, 20 сентября, туда направлены еще 14 фигурантов по делу.
Суд продолжает рассматривать ходатайства об арестах, всего в судебные органы их поступило более 20. Заседания проходят в закрытом режиме.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что по месту жительства сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука проводятся обыски. Он был задержан на 48 часов 19 сентября по делу о перестрелке у офиса Wildberries.
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