Адвокаты раскрыли, почему Бакальчука отпустили вместо ареста

«Коммерсант»: следователи не нашли состава преступления в действиях Бакальчука

21 сентября 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Владислав Бакальчук заявил, что находится дома Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука https://t.me/WBakalchuk новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, обвиняемый в серьезных преступлениях, включая убийство, находится на свободе. Следователи центрального аппарата СКР не обнаружили состава преступления в его действиях, что стало причиной отсутствия ареста. «По словам представителей предпринимателя, следователи центрального аппарата СКР не нашли состава преступления в его действиях. За объяснениями, почему это произошло, они рекомендовали обратиться в СКР… При этом другие источники… в правоохранительных органах полагают, что „вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт, оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются“», — передает «Коммерсант». Бакальчуку были предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса в связи со стрельбой у офиса компании Wildberries. Его обвиняют по ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Сам Бакальчук заявил, что готов доказать свою невиновность. Подробнее о деталях дела — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, обвиняемый в серьезных преступлениях, включая убийство, находится на свободе. Следователи центрального аппарата СКР не обнаружили состава преступления в его действиях, что стало причиной отсутствия ареста. «По словам представителей предпринимателя, следователи центрального аппарата СКР не нашли состава преступления в его действиях. За объяснениями, почему это произошло, они рекомендовали обратиться в СКР… При этом другие источники… в правоохранительных органах полагают, что „вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт, оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются“», — передает «Коммерсант». Бакальчуку были предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса в связи со стрельбой у офиса компании Wildberries. Его обвиняют по ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Сам Бакальчук заявил, что готов доказать свою невиновность. Подробнее о деталях дела — в материале URA.RU.