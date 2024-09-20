20 сентября 2024

Адвокаты раскрыли, почему Бакальчука отпустили вместо ареста

«Коммерсант»: следователи не нашли состава преступления в действиях Бакальчука
© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Бакальчук заявил, что находится дома Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, обвиняемый в серьезных преступлениях, включая убийство, находится на свободе. Следователи центрального аппарата СКР не обнаружили состава преступления в его действиях, что стало причиной отсутствия ареста.

«По словам представителей предпринимателя, следователи центрального аппарата СКР не нашли состава преступления в его действиях. За объяснениями, почему это произошло, они рекомендовали обратиться в СКР… При этом другие источники… в правоохранительных органах полагают, что „вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт, оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются“», — передает «Коммерсант».

Бакальчуку были предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса в связи со стрельбой у офиса компании Wildberries. Его обвиняют по ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Сам Бакальчук заявил, что готов доказать свою невиновность. Подробнее о деталях дела — в материале URA.RU.

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Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, обвиняемый в серьезных преступлениях, включая убийство, находится на свободе. Следователи центрального аппарата СКР не обнаружили состава преступления в его действиях, что стало причиной отсутствия ареста. «По словам представителей предпринимателя, следователи центрального аппарата СКР не нашли состава преступления в его действиях. За объяснениями, почему это произошло, они рекомендовали обратиться в СКР… При этом другие источники… в правоохранительных органах полагают, что „вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт, оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются“», — передает «Коммерсант». Бакальчуку были предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса в связи со стрельбой у офиса компании Wildberries. Его обвиняют по ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Сам Бакальчук заявил, что готов доказать свою невиновность. Подробнее о деталях дела — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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