Версия стрельбы у Wildberries, покушение и новое о сделках с Russ: заявления Бакальчука после задержания

Владислава Бакальчука отпустили домой после задержания

21 сентября 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Владислав Бакальчук сделал заявление из дома после задержания СК Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука https://t.me/WBakalchuk новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук находится дома после задержания СКР, об этом он рассказал в своем telegram-канале. После стрельбы у офиса Wildberries ему предъявили обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе в убийстве. По словам адвокатов, его отпустили домой, так как в действиях бизнесмена не нашли состава преступления. Версия случившегося у офиса компании и подробности сделки Wildberries с Russ — в материале URA.RU. Новость по теме «Рейдерский захват» или развод в семье: что происходит с Wildberries Заявление Владислава Бакальчука после задержания СК Владислав Бакальчук, сооснователь крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, обвиняемый в совершении преступлений, включая убийство, заявил, что находится на свободе и готов доказать свою невиновность. Об этом бизнесмен написал в своем telegram-канале, опровергая слухи о своем задержании. «Я глубоко сожалею, что моя попытка мирного разрешения ситуации и встречи с Татьяной в офисе моей собственной компании из-за их провокации превратилась в трагедию… Я дома. Я в шоке», — заявил Бакальчук в telegram-канале. По словам Бакальчука, произошедшее в офисе Wildberries — результат провокации, и он выразил уверенность в том, что все виновные будут наказаны. Бизнесмен также подчеркнул свое стремление к мирному урегулированию конфликта и шок от развития событий. Почему отпустили Владислава Бакальчука Адвокаты Владислава Бакальчук заявили, что следователи центрального аппарата СКР не нашли состава преступления в его действиях. В итоге он был отпущен. Уточняется, что изначально Бакальчуку были предъявлены обвинения ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Дело было передано следователям центрального аппарата СКР, которые и обращались в Басманный суд с ходатайствами об арестах фигурантов. Бакальчук в суд так и не доставили, пишет « Коммерсант». Бакальчук изложил свою версию стрельбы у офиса Wildberries Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук повторно подтвердил, что его визит в офис компании в бизнес-центре «Романов двор» был с мирными целями. Он приехал туда для решения финансовых вопросов, связанных с выплатами сотрудникам и подрядчикам «ВБ Девелопмент» после слияния с Russ. «Я действовал исключительно в рамках законодательства, которое позволяет мне как соучредителю находиться в офисе моей компании. Чтобы избежать возможных провокаций, мы заранее уведомили органы правопорядка. Несмотря на это, при входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди», — заявил Владислав Бакальчук. По последним данным в результате стрельбы погибли двое охранников офиса, семь человек пострадали. Владислав обратился к основателю Wildberries Татьяне Бакальчук Владислав Бакальчук обратился к основателю Wildberries Татьяне Бакальчук с вопросами о стрельбе в офисе компании. Он утверждает, что пытался связаться с ней несколько месяцев, но его игнорировали, и выразил подозрения в адрес братьев Мирзоян. «Несколько месяцев я пытался с ней связаться и спокойно поговорить, но меня игнорировали. Задам вопрос Татьяне тут: ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации? Или братья Мирзояны… тебе не посчитали нужным сообщить о том, что готовят покушение на меня? Кто нанял этих вооруженных людей и что они делали в нашем офисе?» — написал Владислав Бакальчук. Он подчеркнул, что его попытки урегулировать конфликт были проигнорированы, и теперь он стремится выяснить, кто стоит за вооруженной провокацией, которая привела к трагедии. Новость по теме Кто такие братья Мирзоян, которых Кадыров обвинил в рейдерском захвате Wildberries Владислав Бакальчук на допросе раскрыл детали переговоров о слиянии Wildberries и Russ Бакальчук сообщил, отказался от двух предложений по сделке Wildberries и Russ, пишут «Известия». «Впервые Мирзоян предложил выкупить его долю в Wildberries 17 июня. Он предложил миллиард долларов и 10% в совместном предприятии. Аналогичные условия якобы предложили и самой Татьяне», — сообщил Бакальчук. Он отказался от этого предложения, а позже Мирзоян изменил условия, предложив по 30% акций каждому из супругов и 40% себе и брату, при этом через год Бакальчуки должны были передать Мирзоянам еще по 15%. Это предложения также не устроило Владислава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук находится дома после задержания СКР, об этом он рассказал в своем telegram-канале. После стрельбы у офиса Wildberries ему предъявили обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе в убийстве. По словам адвокатов, его отпустили домой, так как в действиях бизнесмена не нашли состава преступления. Версия случившегося у офиса компании и подробности сделки Wildberries с Russ — в материале URA.RU. Владислав Бакальчук, сооснователь крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, обвиняемый в совершении преступлений, включая убийство, заявил, что находится на свободе и готов доказать свою невиновность. Об этом бизнесмен написал в своем telegram-канале, опровергая слухи о своем задержании. «Я глубоко сожалею, что моя попытка мирного разрешения ситуации и встречи с Татьяной в офисе моей собственной компании из-за их провокации превратилась в трагедию… Я дома. Я в шоке», — заявил Бакальчук в telegram-канале. По словам Бакальчука, произошедшее в офисе Wildberries — результат провокации, и он выразил уверенность в том, что все виновные будут наказаны. Бизнесмен также подчеркнул свое стремление к мирному урегулированию конфликта и шок от развития событий. Адвокаты Владислава Бакальчук заявили, что следователи центрального аппарата СКР не нашли состава преступления в его действиях. В итоге он был отпущен. Уточняется, что изначально Бакальчуку были предъявлены обвинения ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Дело было передано следователям центрального аппарата СКР, которые и обращались в Басманный суд с ходатайствами об арестах фигурантов. Бакальчук в суд так и не доставили, пишет «Коммерсант». Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук повторно подтвердил, что его визит в офис компании в бизнес-центре «Романов двор» был с мирными целями. Он приехал туда для решения финансовых вопросов, связанных с выплатами сотрудникам и подрядчикам «ВБ Девелопмент» после слияния с Russ. «Я действовал исключительно в рамках законодательства, которое позволяет мне как соучредителю находиться в офисе моей компании. Чтобы избежать возможных провокаций, мы заранее уведомили органы правопорядка. Несмотря на это, при входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди», — заявил Владислав Бакальчук. По последним данным в результате стрельбы погибли двое охранников офиса, семь человек пострадали. Владислав Бакальчук обратился к основателю Wildberries Татьяне Бакальчук с вопросами о стрельбе в офисе компании. Он утверждает, что пытался связаться с ней несколько месяцев, но его игнорировали, и выразил подозрения в адрес братьев Мирзоян. «Несколько месяцев я пытался с ней связаться и спокойно поговорить, но меня игнорировали. Задам вопрос Татьяне тут: ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации? Или братья Мирзояны… тебе не посчитали нужным сообщить о том, что готовят покушение на меня? Кто нанял этих вооруженных людей и что они делали в нашем офисе?» — написал Владислав Бакальчук. Он подчеркнул, что его попытки урегулировать конфликт были проигнорированы, и теперь он стремится выяснить, кто стоит за вооруженной провокацией, которая привела к трагедии. Бакальчук сообщил, отказался от двух предложений по сделке Wildberries и Russ, пишут «Известия». «Впервые Мирзоян предложил выкупить его долю в Wildberries 17 июня. Он предложил миллиард долларов и 10% в совместном предприятии. Аналогичные условия якобы предложили и самой Татьяне», — сообщил Бакальчук. Он отказался от этого предложения, а позже Мирзоян изменил условия, предложив по 30% акций каждому из супругов и 40% себе и брату, при этом через год Бакальчуки должны были передать Мирзоянам еще по 15%. Это предложения также не устроило Владислава.