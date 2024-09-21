Раскрыты новые детали дела о теракте в «Крокусе»

В уголовном деле о теракте в «Крокус сити холле» фигурируют ЧОП и подрядные организации. Это выяснили журналисты из материалов дела.
«В уголовном деле, возбужденном после теракта в подмосковном „Крокус сити холле“, фигурируют ЧОП и подрядные организации, обслуживающие концертный зал», — передает РИА Новости со ссылкой на материалы. Речь идет о расследовании в рамках дела об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Статусы ЧОПа и подрядчиков в этом деле агентство не уточняет.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Четверо нападавших открыли огонь из автоматов по людям. Погибли 145 человек.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Стрелявшие арестованы. Еще 13 человек арестованы за пособничество и финансирование террористов.
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