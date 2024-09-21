ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики и цехам с беспилотниками ВСУ

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ВС РФ нанесли удар по военным и энергетическим объектам Украины, сообщили в МО РФ
ВС РФ нанесли удар по военным и энергетическим объектам Украины, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия поразила украинские цеха по производству БПЛА, энергетические объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленных предприятий, места дислокации личного состава, вооружения и техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ», — заявили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что все обозначенные цели поражены.

С 14 по 20 сентября ВС РФ в ходе 27 групповых ударов БПЛА и высокоточным оружием поразили объекты ВПК Украины. Также была поражена инфраструктура военных аэродромов, места хранения дронов и их предполетной подготовки.

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Российская армия поразила украинские цеха по производству БПЛА, энергетические объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленных предприятий, места дислокации личного состава, вооружения и техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ», — заявили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что все обозначенные цели поражены. С 14 по 20 сентября ВС РФ в ходе 27 групповых ударов БПЛА и высокоточным оружием поразили объекты ВПК Украины. Также была поражена инфраструктура военных аэродромов, места хранения дронов и их предполетной подготовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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