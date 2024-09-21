ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики и цехам с беспилотниками ВСУ

Российская армия поразила украинские цеха по производству БПЛА, энергетические объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленных предприятий, места дислокации личного состава, вооружения и техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ», — заявили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что все обозначенные цели поражены.
С 14 по 20 сентября ВС РФ в ходе 27 групповых ударов БПЛА и высокоточным оружием поразили объекты ВПК Украины. Также была поражена инфраструктура военных аэродромов, места хранения дронов и их предполетной подготовки.
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