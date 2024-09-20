Минобороны: ВС РФ нанесли 27 ударов по ВСУ и объектам ВПК Украины

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Соревнования по стрельбам у ФСБ. Курган , автомат калашникова, оружие, вс рф, сво
ВС РФ за неделю нанесли 27 ударов по украинским военным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую неделю российские военные нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«С 14 по 20 сентября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что были поражены объекты энергетики и инфраструктура военных аэродромов противника, а также места хранения и подготовки БПЛА.

Помимо этого, были атакованы склады боеприпасов, ремонтные базы, воинские эшелоны с иностранным вооружением и пункты дислокации подразделений ВСУ. Также ВС РФ поразили националистические формирования и иностранных наемников.

Ранее ВКС России ударили по бригадам ВСУ в Сумской области, пишет RT. Российская авиация нанесла удары по девяти бригадам противника.

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За прошедшую неделю российские военные нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «С 14 по 20 сентября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что были поражены объекты энергетики и инфраструктура военных аэродромов противника, а также места хранения и подготовки БПЛА. Помимо этого, были атакованы склады боеприпасов, ремонтные базы, воинские эшелоны с иностранным вооружением и пункты дислокации подразделений ВСУ. Также ВС РФ поразили националистические формирования и иностранных наемников. Ранее ВКС России ударили по бригадам ВСУ в Сумской области, пишет RT. Российская авиация нанесла удары по девяти бригадам противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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