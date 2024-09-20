Минобороны: ВС РФ нанесли 27 ударов по ВСУ и объектам ВПК Украины

20 сентября 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

ВС РФ за неделю нанесли 27 ударов по украинским военным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За прошедшую неделю российские военные нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «С 14 по 20 сентября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что были поражены объекты энергетики и инфраструктура военных аэродромов противника, а также места хранения и подготовки БПЛА. Помимо этого, были атакованы склады боеприпасов, ремонтные базы, воинские эшелоны с иностранным вооружением и пункты дислокации подразделений ВСУ. Также ВС РФ поразили националистические формирования и иностранных наемников. Ранее ВКС России ударили по бригадам ВСУ в Сумской области, пишет RT. Российская авиация нанесла удары по девяти бригадам противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За прошедшую неделю российские военные нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «С 14 по 20 сентября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что были поражены объекты энергетики и инфраструктура военных аэродромов противника, а также места хранения и подготовки БПЛА. Помимо этого, были атакованы склады боеприпасов, ремонтные базы, воинские эшелоны с иностранным вооружением и пункты дислокации подразделений ВСУ. Также ВС РФ поразили националистические формирования и иностранных наемников. Ранее ВКС России ударили по бригадам ВСУ в Сумской области, пишет RT. Российская авиация нанесла удары по девяти бригадам противника.