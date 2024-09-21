Пожар в Краснодарском крае после падения БПЛА попал на видео

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Пожар вспых из-за падения украинского БПЛА Фото:

Пожар в одном из поселков Краснодарского края после атаки украинских беспилотников попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в telegram-канале «Краснодар новости».

После падения украинского БПЛА поднялся дым и произошло несколько ярких вспышек. На видео слышны взрывы.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки украинских БПЛА в одном из поселков Тихорецкого района началась эвакуация жителей. В Тихорецке развернут пункт временного размещения.

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Пожар в одном из поселков Краснодарского края после атаки украинских беспилотников попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в telegram-канале «Краснодар новости». После падения украинского БПЛА поднялся дым и произошло несколько ярких вспышек. На видео слышны взрывы. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки украинских БПЛА в одном из поселков Тихорецкого района началась эвакуация жителей. В Тихорецке развернут пункт временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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