Происшествия Пожар в Краснодарском крае после падения БПЛА попал на видео 21 сентября 2024 в 17:34 Размер текста - 17 + Пожар вспых из-за падения украинского БПЛА Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Пожар в одном из поселков Краснодарского края после атаки украинских беспилотников попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в telegram-канале «Краснодар новости». После падения украинского БПЛА поднялся дым и произошло несколько ярких вспышек. На видео слышны взрывы. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки украинских БПЛА в одном из поселков Тихорецкого района началась эвакуация жителей. В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пожар в одном из поселков Краснодарского края после атаки украинских беспилотников попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в telegram-канале «Краснодар новости». После падения украинского БПЛА поднялся дым и произошло несколько ярких вспышек. На видео слышны взрывы. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки украинских БПЛА в одном из поселков Тихорецкого района началась эвакуация жителей. В Тихорецке развернут пункт временного размещения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям