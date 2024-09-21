Пожар в Краснодарском крае после падения БПЛА попал на видео

Пожар вспых из-за падения украинского БПЛА
Пожар в одном из поселков Краснодарского края после атаки украинских беспилотников попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в telegram-канале «Краснодар новости».
После падения украинского БПЛА поднялся дым и произошло несколько ярких вспышек. На видео слышны взрывы.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки украинских БПЛА в одном из поселков Тихорецкого района началась эвакуация жителей. В Тихорецке развернут пункт временного размещения.
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