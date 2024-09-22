Суд доказал, что Макаревич* вел политическую деятельность в интересах Украины

22 сентября 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

Макаревич* не раз критиковал политику властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ доказало, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) вел политическую деятельность в интересах Украины. Об этом сказано в тексте решения Замоскворецкого суда по иску музыканта к Минюсту. «Макаревич А. В. признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе «Сведения об иностранных источниках» указано «Украина», — сказано в документе. Его приводит ТАСС. Также судом установлено, что Макаревич не раз давал интервью СМИ-иноагентам. Кроме того, он систематически критиковал действия российских властей в контексте специальной военной операции. СК начал доследственную проверку Макаревича после его разговора об Украине. Там уточнили, что Макаревича проверяют по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Причиной стал пранк Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), в котором музыкант признался, что «считает дни до победы Украины, чтобы выступить с концертом в Киеве», передает «Национальная служба новостей». В 2022 году артист был внесен в реестр иностранных агентов. На данный момент Макаревич живет за границей. *Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ доказало, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом) вел политическую деятельность в интересах Украины. Об этом сказано в тексте решения Замоскворецкого суда по иску музыканта к Минюсту. «Макаревич А. В. признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе «Сведения об иностранных источниках» указано «Украина», — сказано в документе. Его приводит ТАСС. Также судом установлено, что Макаревич не раз давал интервью СМИ-иноагентам. Кроме того, он систематически критиковал действия российских властей в контексте специальной военной операции. СК начал доследственную проверку Макаревича после его разговора об Украине. Там уточнили, что Макаревича проверяют по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Причиной стал пранк Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), в котором музыкант признался, что «считает дни до победы Украины, чтобы выступить с концертом в Киеве», передает «Национальная служба новостей». В 2022 году артист был внесен в реестр иностранных агентов. На данный момент Макаревич живет за границей. *Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом