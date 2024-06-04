Следком заинтересовался Макаревичем* после его слов об Украине

СКР начал доследственную проверку Макаревича* после его разговора об Украине

04 июня 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

Макаревича* проверяют по 280-й статье УК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственный комитет России запустил доследственную проверку в отношении создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом в РФ иноагентом). Причиной стал пранк Вована и Лексуса, в котором музыкант признался, что «считает дни до победы Украины, чтобы выступить с концертом в Киеве». «В настоящее время в отношении Макаревича ведется доследственная проверка», — передает ТАСС сообщение СК. Там уточнили, что Макаревича проверяют по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Макаревич поговорил с пранкерами Вованом и Лексусом в середине мая, когда один из них представился украинским лидером Владимиром Зеленским. Музыкант признался, что «считает дни до победы Украины», а также анонсировал концерт в Киеве по такому случаю. На данный момент Макаревич живет за границей. В феврале 2024 года он отказался прилетать в РФ на похороны друга Юрия Борзова из-за винного вечера в Израиле. *Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России запустил доследственную проверку в отношении создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом в РФ иноагентом). Причиной стал пранк Вована и Лексуса, в котором музыкант признался, что «считает дни до победы Украины, чтобы выступить с концертом в Киеве». «В настоящее время в отношении Макаревича ведется доследственная проверка», — передает ТАСС сообщение СК. Там уточнили, что Макаревича проверяют по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Макаревич поговорил с пранкерами Вованом и Лексусом в середине мая, когда один из них представился украинским лидером Владимиром Зеленским. Музыкант признался, что «считает дни до победы Украины», а также анонсировал концерт в Киеве по такому случаю. На данный момент Макаревич живет за границей. В феврале 2024 года он отказался прилетать в РФ на похороны друга Юрия Борзова из-за винного вечера в Израиле. *Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом