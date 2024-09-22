Более 20 человек погибло при взрыве шахты в Иране

22 сентября 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

В Иране произошел взрыв в угольной шахте, погибло 28 человек Фото: Георгий Бергал © URA.RU В результате взрыва газа в угольной шахте в городе Табас (Иран) погибло 28 человек, еще нескольких человек ищут спасатели. Об этом сообщил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пир Хосейн Коливанд. «Число погибших <…> в Табасе возросло до 28 человек», — приводит слова Коливанда РИА Новости. Он также добавил, что 17 человек были госпитализированы, еще 24 — числятся без вести пропавшими. Вечером 21 сентября в результате утечки газа в одном из цехов угольной компании «Табас» прогремел взрыв. В это время там трудились 69 человек. На место происшествия были отправлены 40 спасателей и 13 машин скорой помощи, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате взрыва газа в угольной шахте в городе Табас (Иран) погибло 28 человек, еще нескольких человек ищут спасатели. Об этом сообщил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пир Хосейн Коливанд. «Число погибших <…> в Табасе возросло до 28 человек», — приводит слова Коливанда РИА Новости. Он также добавил, что 17 человек были госпитализированы, еще 24 — числятся без вести пропавшими. Вечером 21 сентября в результате утечки газа в одном из цехов угольной компании «Табас» прогремел взрыв. В это время там трудились 69 человек. На место происшествия были отправлены 40 спасателей и 13 машин скорой помощи, передает 360.ru.