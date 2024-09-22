Более 20 человек погибло при взрыве шахты в Иране

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, скорая помощь
В Иране произошел взрыв в угольной шахте, погибло 28 человек Фото:

В результате взрыва газа в угольной шахте в городе Табас (Иран) погибло 28 человек, еще нескольких человек ищут спасатели. Об этом сообщил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пир Хосейн Коливанд.

«Число погибших <…> в Табасе возросло до 28 человек», — приводит слова Коливанда РИА Новости. Он также добавил, что 17 человек были госпитализированы, еще 24 — числятся без вести пропавшими.

Вечером 21 сентября в результате утечки газа в одном из цехов угольной компании «Табас» прогремел взрыв. В это время там трудились 69 человек. На место происшествия были отправлены 40 спасателей и 13 машин скорой помощи, передает 360.ru.

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В результате взрыва газа в угольной шахте в городе Табас (Иран) погибло 28 человек, еще нескольких человек ищут спасатели. Об этом сообщил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пир Хосейн Коливанд. «Число погибших <…> в Табасе возросло до 28 человек», — приводит слова Коливанда РИА Новости. Он также добавил, что 17 человек были госпитализированы, еще 24 — числятся без вести пропавшими. Вечером 21 сентября в результате утечки газа в одном из цехов угольной компании «Табас» прогремел взрыв. В это время там трудились 69 человек. На место происшествия были отправлены 40 спасателей и 13 машин скорой помощи, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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