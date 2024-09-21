21 сентября 2024
20 сентября 2024

Полиция ХМАО разобралась с загадочным появлением гробов в лесу Советского

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Два пустых гроба в лесу Советского оставил сотрудник одного из ритуальных агентств города (Архивное фото)
Два пустых гроба в лесу Советского оставил сотрудник одного из ритуальных агентств города (Архивное фото) Фото:

Полицейские ХМАО выяснили, откуда в лесу возле города Советский появились два гроба. Их обнаружил местный лесник. Гробы попросту недовезли до места утилизации сотрудники одного из ритуальных агентств города, сообщили URA.RU в УМВД ХМАО.

«Два пустых гроба должно было утилизировать одно из ритуальных агентств. Однако сотрудник этой компании вместо того, чтобы отвезти гробы в организацию, которая занимается утилизацией, недовез их и выкинул в лес», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД.

Оба гроба на момент утилизации были пустыми. Погибшие, которые находились в них, захоронены по всем правилам, выяснили полицейские. Сейчас территория убрана, а гробы доставлены к месту утилизации.

Источник, близкий к силовым структурам, поделился, что захоронением погибших на СВО в Советском преимущественно занимается ритуальное агентство «Черная роза». Именно его сотрудник не довез гробы до компании, которая занимается утилизацией. Он отметил, что проверка силовиков скорее всего ни к чему не приведет, так как последствия компания уже устранила и состав преступления отсутствует.

Корреспондент URA.RU связался с ритуальным агентством «Черная роза». Там отказались комментировать ситуацию.

О необычной находке в лесу Советского URA.RU сообщало ранее. Два пустых гроба в пригородных лесах нашел местный грибник 20 сентября.

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Полицейские ХМАО выяснили, откуда в лесу возле города Советский появились два гроба. Их обнаружил местный лесник. Гробы попросту недовезли до места утилизации сотрудники одного из ритуальных агентств города, сообщили URA.RU в УМВД ХМАО. «Два пустых гроба должно было утилизировать одно из ритуальных агентств. Однако сотрудник этой компании вместо того, чтобы отвезти гробы в организацию, которая занимается утилизацией, недовез их и выкинул в лес», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД. Оба гроба на момент утилизации были пустыми. Погибшие, которые находились в них, захоронены по всем правилам, выяснили полицейские. Сейчас территория убрана, а гробы доставлены к месту утилизации. Источник, близкий к силовым структурам, поделился, что захоронением погибших на СВО в Советском преимущественно занимается ритуальное агентство «Черная роза». Именно его сотрудник не довез гробы до компании, которая занимается утилизацией. Он отметил, что проверка силовиков скорее всего ни к чему не приведет, так как последствия компания уже устранила и состав преступления отсутствует. Корреспондент URA.RU связался с ритуальным агентством «Черная роза». Там отказались комментировать ситуацию. О необычной находке в лесу Советского URA.RU сообщало ранее. Два пустых гроба в пригородных лесах нашел местный грибник 20 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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