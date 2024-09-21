Полиция ХМАО разобралась с загадочным появлением гробов в лесу Советского

Полицейские ХМАО выяснили, откуда в лесу возле города Советский появились два гроба. Их обнаружил местный лесник. Гробы попросту недовезли до места утилизации сотрудники одного из ритуальных агентств города, сообщили URA.RU в УМВД ХМАО.
«Два пустых гроба должно было утилизировать одно из ритуальных агентств. Однако сотрудник этой компании вместо того, чтобы отвезти гробы в организацию, которая занимается утилизацией, недовез их и выкинул в лес», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД.
Оба гроба на момент утилизации были пустыми. Погибшие, которые находились в них, захоронены по всем правилам, выяснили полицейские. Сейчас территория убрана, а гробы доставлены к месту утилизации.
Источник, близкий к силовым структурам, поделился, что захоронением погибших на СВО в Советском преимущественно занимается ритуальное агентство «Черная роза». Именно его сотрудник не довез гробы до компании, которая занимается утилизацией. Он отметил, что проверка силовиков скорее всего ни к чему не приведет, так как последствия компания уже устранила и состав преступления отсутствует.
Корреспондент URA.RU связался с ритуальным агентством «Черная роза». Там отказались комментировать ситуацию.
О необычной находке в лесу Советского URA.RU сообщало ранее. Два пустых гроба в пригородных лесах нашел местный грибник 20 сентября.
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