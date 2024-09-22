Российских туристов заперли в каютах на пароме в Южной Корее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посол Кореи. Визит в Тюменскую область. Тюмень, флаг кореи, флаг россии
Российские дипломаты связываются с корейскими властями для прояснения ситуации Фото:

Власти Республики Корея отказали россиянам по въезде в страну, запретив сходить с парома в Тонхэ. По сообщению приморских СМИ, их заперли в каюте. Посольство России теперь разбирается в ситуации и пытается связаться с местными органами власти.

«Посольство выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает контакт с местными органами власти», — сообщили дипломаты, их слова передает ТАСС. Об инциденте сообщали приморские СМИ. По их данным, российским туристам, прибывшим из Владивостока в Корею, запретили сходить с парома и заперли их в каютах до обратного рейса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Республики Корея отказали россиянам по въезде в страну, запретив сходить с парома в Тонхэ. По сообщению приморских СМИ, их заперли в каюте. Посольство России теперь разбирается в ситуации и пытается связаться с местными органами власти. «Посольство выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает контакт с местными органами власти», — сообщили дипломаты, их слова передает ТАСС. Об инциденте сообщали приморские СМИ. По их данным, российским туристам, прибывшим из Владивостока в Корею, запретили сходить с парома и заперли их в каютах до обратного рейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...