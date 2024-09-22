Российских туристов заперли в каютах на пароме в Южной Корее

Российские дипломаты связываются с корейскими властями для прояснения ситуации
Власти Республики Корея отказали россиянам по въезде в страну, запретив сходить с парома в Тонхэ. По сообщению приморских СМИ, их заперли в каюте. Посольство России теперь разбирается в ситуации и пытается связаться с местными органами власти.
«Посольство выясняет обстоятельства произошедшего, устанавливает контакт с местными органами власти», — сообщили дипломаты, их слова передает ТАСС. Об инциденте сообщали приморские СМИ. По их данным, российским туристам, прибывшим из Владивостока в Корею, запретили сходить с парома и заперли их в каютах до обратного рейса.
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