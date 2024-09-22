Посольство РФ: россияне пострадали в перевернувшемся микроавтобусе в Турции

В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять российских туристов. Как в посольстве РФ в Анкаре, госпитализация им не понадобилась.
«В микроавтобусе, который попал в ДТП, находилось девять российских граждан. Они получили лёгкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира», — передает информацию дипломатическая миссия в своем telegram-канале. Отмечается, что госпитализация не потребовалась никому.
Инцидент произошел в воскресенье 23 сентября в провинции Невшехир. Микроавтобус с 18 пассажирами, в том числе 15 иностранными туристами, перевернулся на пути обратно в Анталью после посещения Каппадокии.
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