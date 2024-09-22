22 сентября 2024

Посольство РФ: россияне пострадали в перевернувшемся микроавтобусе в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Микроавтобус в Турции попал в ДТП
Микроавтобус в Турции попал в ДТП Фото:

В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять российских туристов. Как в посольстве РФ в Анкаре, госпитализация им не понадобилась.

«В микроавтобусе, который попал в ДТП, находилось девять российских граждан. Они получили лёгкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира», — передает информацию дипломатическая миссия в своем telegram-канале. Отмечается, что госпитализация не потребовалась никому.

Инцидент произошел в воскресенье 23 сентября в провинции Невшехир. Микроавтобус с 18 пассажирами, в том числе 15 иностранными туристами, перевернулся на пути обратно в Анталью после посещения Каппадокии.

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В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять российских туристов. Как в посольстве РФ в Анкаре, госпитализация им не понадобилась. «В микроавтобусе, который попал в ДТП, находилось девять российских граждан. Они получили лёгкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира», — передает информацию дипломатическая миссия в своем telegram-канале. Отмечается, что госпитализация не потребовалась никому. Инцидент произошел в воскресенье 23 сентября в провинции Невшехир. Микроавтобус с 18 пассажирами, в том числе 15 иностранными туристами, перевернулся на пути обратно в Анталью после посещения Каппадокии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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