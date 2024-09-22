22 сентября 2024

Выдворение мигрантов из России начнут фиксировать на камеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Видеофиксация поможет документировать правонарушения
Видеофиксация поможет документировать правонарушения Фото:

Судебные приставы станут снимать на видеокамеру весь процесс выдворения мигрантов из России. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России. О проведении съемки должны предупредить, а сами материалы будут храниться в архиве — практически вечно», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на ФСПП.

Съемка будет вестись с помощью стационарных IP-камер, мобильных и портативных видеорегистраторов, фотоаппаратов, устройств воспроизведения аудио- и видеоинформации, звукотехнического и видеопроекционного оборудования. Уточняется, что видеофиксация поможет документировать обстоятельства совершения преступлений и правонарушений. 

Ранее ФСПП опубликовала данные о том, что за полгода из России было выдворено свыше 39 тысяч иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. Наблюдается рост правонарушений, связанных с миграцией.

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Судебные приставы станут снимать на видеокамеру весь процесс выдворения мигрантов из России. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). «ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России. О проведении съемки должны предупредить, а сами материалы будут храниться в архиве — практически вечно», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на ФСПП. Съемка будет вестись с помощью стационарных IP-камер, мобильных и портативных видеорегистраторов, фотоаппаратов, устройств воспроизведения аудио- и видеоинформации, звукотехнического и видеопроекционного оборудования. Уточняется, что видеофиксация поможет документировать обстоятельства совершения преступлений и правонарушений.  Ранее ФСПП опубликовала данные о том, что за полгода из России было выдворено свыше 39 тысяч иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. Наблюдается рост правонарушений, связанных с миграцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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