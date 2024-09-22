Выдворение мигрантов из России начнут фиксировать на камеру

Судебные приставы станут снимать на видеокамеру весь процесс выдворения мигрантов из России. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
«ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России. О проведении съемки должны предупредить, а сами материалы будут храниться в архиве — практически вечно», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на ФСПП.
Съемка будет вестись с помощью стационарных IP-камер, мобильных и портативных видеорегистраторов, фотоаппаратов, устройств воспроизведения аудио- и видеоинформации, звукотехнического и видеопроекционного оборудования. Уточняется, что видеофиксация поможет документировать обстоятельства совершения преступлений и правонарушений.
Ранее ФСПП опубликовала данные о том, что за полгода из России было выдворено свыше 39 тысяч иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. Наблюдается рост правонарушений, связанных с миграцией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.