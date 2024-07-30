Почти 40 тысяч мигрантов выдворили из России в 2024 году

30 июля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Около 39,5 тысяч мигрантов выдворили из России за нарушение законодательства Фото: Александр Мамаев © URA.RU За первые шесть месяцев 2024 года из России было выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов РФ. Новость по теме Миграционный режим высылки из РФ, запрет пропаганды наркотиков: какие законы приняла Госдума «За пределы Российской Федерации выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство», — говорится в сообщении. Информацию приводит РИА Новости. На прошлой неделе Госдума приняла законопроект, который описывает новый миграционный режим высылки из страны. Он касается иностранцев. которые находятся в стране без законных оснований. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первые шесть месяцев 2024 года из России было выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов РФ. «За пределы Российской Федерации выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство», — говорится в сообщении. Информацию приводит РИА Новости. На прошлой неделе Госдума приняла законопроект, который описывает новый миграционный режим высылки из страны. Он касается иностранцев. которые находятся в стране без законных оснований.