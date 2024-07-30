Почти 40 тысяч мигрантов выдворили из России в 2024 году

За первые шесть месяцев 2024 года из России было выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов РФ.
«За пределы Российской Федерации выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство», — говорится в сообщении. Информацию приводит РИА Новости.
На прошлой неделе Госдума приняла законопроект, который описывает новый миграционный режим высылки из страны. Он касается иностранцев. которые находятся в стране без законных оснований.
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