Родители погибших от отравления пельменями детей пришли в сознание

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, палата, койка, больничная палата, клиника, больница, онкоурология, койкоместо
Родители погибших детей находятся в удовлетворительном состоянии после отравления Фото:

В Красноярском крае пришли в сознание родители, дети которых скончались от отравления пельменями и курицей из местного магазина. На данный момент двое взрослых находятся в состоянии, близком к удовлетворительному, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

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«Родители четырех детей, которые погибли от отравления в Красноярском крае, пришли в сознание», — заявили в СК РФ по региону, информацию передает ТАСС. Отмечается, что родители будут отправлены на допрос.

Существует версия, что дети в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет умерли из-за того, что семья при готовке еды перепутала приправу с отравой для мух. Также известно, что мать беременна пятым ребенком, передает 360.ru.

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В Красноярском крае пришли в сознание родители, дети которых скончались от отравления пельменями и курицей из местного магазина. На данный момент двое взрослых находятся в состоянии, близком к удовлетворительному, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии. «Родители четырех детей, которые погибли от отравления в Красноярском крае, пришли в сознание», — заявили в СК РФ по региону, информацию передает ТАСС. Отмечается, что родители будут отправлены на допрос. Существует версия, что дети в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет умерли из-за того, что семья при готовке еды перепутала приправу с отравой для мух. Также известно, что мать беременна пятым ребенком, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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