Родители погибших от отравления пельменями детей пришли в сознание

23 сентября 2024 в 08:37 Размер текста - 17 +

Родители погибших детей находятся в удовлетворительном состоянии после отравления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Красноярском крае пришли в сознание родители, дети которых скончались от отравления пельменями и курицей из местного магазина. На данный момент двое взрослых находятся в состоянии, близком к удовлетворительному, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Новость по теме Мать погибших от отравления детей была беременна: версии трагедии в Красноярском крае «Родители четырех детей, которые погибли от отравления в Красноярском крае, пришли в сознание», — заявили в СК РФ по региону, информацию передает ТАСС. Отмечается, что родители будут отправлены на допрос. Существует версия, что дети в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет умерли из-за того, что семья при готовке еды перепутала приправу с отравой для мух. Также известно, что мать беременна пятым ребенком, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноярском крае пришли в сознание родители, дети которых скончались от отравления пельменями и курицей из местного магазина. На данный момент двое взрослых находятся в состоянии, близком к удовлетворительному, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии. «Родители четырех детей, которые погибли от отравления в Красноярском крае, пришли в сознание», — заявили в СК РФ по региону, информацию передает ТАСС. Отмечается, что родители будут отправлены на допрос. Существует версия, что дети в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет умерли из-за того, что семья при готовке еды перепутала приправу с отравой для мух. Также известно, что мать беременна пятым ребенком, передает 360.ru.