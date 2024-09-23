В Красноярском крае отец четверых детей, которые погибли после ужина пельменями и курицей из местного магазина, единственный принял лекарство, когда ему стало плохо. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Отец умерших в Красноярском крае детей единственный принял лекарство, когда ему стало плохо», — заявили в СК РФ по региону. Информацию передает ТАСС.
Отмечается, что мать погибших детей в момент отравления была беременна пятым ребенком. Также в СУ СК РФ по региону заявили, что оба родителя пришли в сознание, они будут отправлены на допрос.
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