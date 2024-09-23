Отец умерших в Красноярском крае детей единственный принял лекарство

23 сентября 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

В Красноярском крае отец четверых детей, которые погибли после ужина пельменями и курицей из местного магазина, единственный принял лекарство, когда ему стало плохо. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии. «Отец умерших в Красноярском крае детей единственный принял лекарство, когда ему стало плохо», — заявили в СК РФ по региону. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что мать погибших детей в момент отравления была беременна пятым ребенком. Также в СУ СК РФ по региону заявили, что оба родителя пришли в сознание, они будут отправлены на допрос.