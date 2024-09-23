Суд вынес приговор механику, проверявшему автобус, который задавил 8 свердловчан

Механику утвердили наказание в виде четырех лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Городской суд Лесного (Свердловская область) отправил в колонию-поселение бывшего механика, выпустившего на рейс автобус со сломанными тормозами, который насмерть сбил восемь рабочих. Отбывать наказание мужчина будет четыре года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуре.

«Виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию, сроком на три года», — следует из сообщения. Гособвинитель просил назначить механику шесть лет лишения свободы.

Следователи СКР установили, что мужчина не стал проверять автобус на исправность тормозной системы. Обвиняемый удостоверил своей подписью факт проведения предрейсового контроля, однако на самом деле должных работ не проводил.

Смертельное ДТП произошло 10 июня 2021 года. Автобус маршрута №4 въехал в рабочих предприятия «Электрохимприбор». В результате погибли восемь человек, 13 получили травмы различной степени тяжести. Водителя, который был за рулем автобуса, на два года лишили водительских прав, но оставили на свободе. Руководство транспортной компании также освободили от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.