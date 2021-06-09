СК назвал предварительную причину ДТП с шестью погибшими в Лесном

Автобус в Лесном вышел из строя и врезался в остановку (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

У автобуса, врезавшегося в людей в городе Лесном, возникла техническая неисправность. Из-за нее произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек и еще девять пострадали, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.

«По имеющимся сведениям, утром 10 июня 2021 года в поселке Горном ЗАТО Лесной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 6 человек и еще несколько граждан получили травмы», — сообщили в СК. По предварительным данным, в 7.20 утра служебный автобус вез на смену работников местного предприятия. В транспорте находилось несколько десятков человек.

При движении по территории предприятия автобус вышел из строя. Водитель транспортного средства потерял управление, и автобус наехал на людей. В автобусе травмы получили пять человек. На месте происшествия работают следователи. В пресс-службе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» уточнили, что у автобуса отказали тормоза. На место ДТП в Лесном вылетели вертолеты. Они доставят пострадавших в областные медучреждения.