22 сентября 2024
21 сентября 2024

В ХМАО скончался топ-менеджер нефтяной компании и депутат

© Служба новостей «URA.RU»
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Топ-менеджер нефтяной компании и депутат Лангепаса Олег Бундюк скончался на 45-ом году жизни
Топ-менеджер нефтяной компании и депутат Лангепаса Олег Бундюк скончался на 45-ом году жизни Фото:

Топ-менеджер «Лангепаснефтегаза» и депутат думы Лангепаса (ХМАО) Олег Бундюк умер на 45-м году жизни. Об этом сообщил спикер городского парламента Валерий Брагин в своем telegram-канале.

«В воскресенье, 22 сентября, на 45-м году жизни не стало нашего коллеги — депутата думы города Лангепаса седьмого созыва, начальника отдела добычи нефти и газа ТПП „Лангепаснефтегаз“ ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ Олега Сергеевича Бундюка. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написал Брагин.

В сентябре 2021 года Олег Бундюк был избран депутатом думы Лангепаса седьмого созыва, он был членом партии «Единая Россия». Имел высшее профессиональное образование по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». С 2002 года работал на различных должностях в «Лангепаснефтегазе».

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Топ-менеджер «Лангепаснефтегаза» и депутат думы Лангепаса (ХМАО) Олег Бундюк умер на 45-м году жизни. Об этом сообщил спикер городского парламента Валерий Брагин в своем telegram-канале. «В воскресенье, 22 сентября, на 45-м году жизни не стало нашего коллеги — депутата думы города Лангепаса седьмого созыва, начальника отдела добычи нефти и газа ТПП „Лангепаснефтегаз“ ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ Олега Сергеевича Бундюка. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написал Брагин. В сентябре 2021 года Олег Бундюк был избран депутатом думы Лангепаса седьмого созыва, он был членом партии «Единая Россия». Имел высшее профессиональное образование по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». С 2002 года работал на различных должностях в «Лангепаснефтегазе».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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