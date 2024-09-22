В ХМАО скончался топ-менеджер нефтяной компании и депутат

Топ-менеджер «Лангепаснефтегаза» и депутат думы Лангепаса (ХМАО) Олег Бундюк умер на 45-м году жизни. Об этом сообщил спикер городского парламента Валерий Брагин в своем telegram-канале.
«В воскресенье, 22 сентября, на 45-м году жизни не стало нашего коллеги — депутата думы города Лангепаса седьмого созыва, начальника отдела добычи нефти и газа ТПП „Лангепаснефтегаз“ ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ Олега Сергеевича Бундюка. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написал Брагин.
В сентябре 2021 года Олег Бундюк был избран депутатом думы Лангепаса седьмого созыва, он был членом партии «Единая Россия». Имел высшее профессиональное образование по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». С 2002 года работал на различных должностях в «Лангепаснефтегазе».
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