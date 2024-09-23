Родственник рассказал о состоянии отравившейся семьи, где погибли четверо детей

Брат отца погибших от отравления детей заявил, что состояние у мужчины тяжелое
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Екатеринбург, медицина, реанимация, скорая помощь
Брат отца погибших детей заявил, что тот находится в тяжелом состоянии, а о его жене он не знает Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Отец четырех детей, погибших от отравления пельменями и мясом в Красноярском крае, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил его брат Алексей.

Новость по теме
Мать погибших от отравления детей была беременна: версии трагедии в Красноярском крае

«Брат [находится] в тяжелом [состоянии]», — заявил Алексей. Его слова передает 360.ru. Он добавил, что не знает и не интересуется состоянием жены брата.

Алексей отметил, что в семье никогда не было конфликтов и описал брата с женой как трудолюбивых людей. По его словам, выяснением обстоятельств на данный момент занимается Следственный комитет РФ, он сам не будет выдвигать никаких предположений. Также Алексей отметил, что если в отравлении семьи виноват владелец магазина «Олимп», где закупались продукты, то он ответит за случившееся.

Ранее записи с камер видеонаблюдения в продуктовом павильоне не зафиксировали, что семья покупала куриное мясо. Однако в ходе проверки в магазине обнаружили нарушения. Так, там постоянно нарушались ветеринарные требования по части продуктов, это значит, что происхождение этих продуктов неизвестно, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отец четырех детей, погибших от отравления пельменями и мясом в Красноярском крае, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил его брат Алексей. «Брат [находится] в тяжелом [состоянии]», — заявил Алексей. Его слова передает 360.ru. Он добавил, что не знает и не интересуется состоянием жены брата. Алексей отметил, что в семье никогда не было конфликтов и описал брата с женой как трудолюбивых людей. По его словам, выяснением обстоятельств на данный момент занимается Следственный комитет РФ, он сам не будет выдвигать никаких предположений. Также Алексей отметил, что если в отравлении семьи виноват владелец магазина «Олимп», где закупались продукты, то он ответит за случившееся. Ранее записи с камер видеонаблюдения в продуктовом павильоне не зафиксировали, что семья покупала куриное мясо. Однако в ходе проверки в магазине обнаружили нарушения. Так, там постоянно нарушались ветеринарные требования по части продуктов, это значит, что происхождение этих продуктов неизвестно, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...