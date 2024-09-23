Родственник рассказал о состоянии отравившейся семьи, где погибли четверо детей

Брат отца погибших от отравления детей заявил, что состояние у мужчины тяжелое

23 сентября 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Отец четырех детей, погибших от отравления пельменями и мясом в Красноярском крае, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил его брат Алексей. «Брат [находится] в тяжелом [состоянии]», — заявил Алексей. Его слова передает 360.ru. Он добавил, что не знает и не интересуется состоянием жены брата. Алексей отметил, что в семье никогда не было конфликтов и описал брата с женой как трудолюбивых людей. По его словам, выяснением обстоятельств на данный момент занимается Следственный комитет РФ, он сам не будет выдвигать никаких предположений. Также Алексей отметил, что если в отравлении семьи виноват владелец магазина «Олимп», где закупались продукты, то он ответит за случившееся. Ранее записи с камер видеонаблюдения в продуктовом павильоне не зафиксировали, что семья покупала куриное мясо. Однако в ходе проверки в магазине обнаружили нарушения. Так, там постоянно нарушались ветеринарные требования по части продуктов, это значит, что происхождение этих продуктов неизвестно, передает RT.