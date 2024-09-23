Родственник рассказал о состоянии отравившейся семьи, где погибли четверо детей

Отец четырех детей, погибших от отравления пельменями и мясом в Красноярском крае, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил его брат Алексей.
«Брат [находится] в тяжелом [состоянии]», — заявил Алексей. Его слова передает 360.ru. Он добавил, что не знает и не интересуется состоянием жены брата.
Алексей отметил, что в семье никогда не было конфликтов и описал брата с женой как трудолюбивых людей. По его словам, выяснением обстоятельств на данный момент занимается Следственный комитет РФ, он сам не будет выдвигать никаких предположений. Также Алексей отметил, что если в отравлении семьи виноват владелец магазина «Олимп», где закупались продукты, то он ответит за случившееся.
Ранее записи с камер видеонаблюдения в продуктовом павильоне не зафиксировали, что семья покупала куриное мясо. Однако в ходе проверки в магазине обнаружили нарушения. Так, там постоянно нарушались ветеринарные требования по части продуктов, это значит, что происхождение этих продуктов неизвестно, передает RT.
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