ТАСС: семья погибших от отравления детей не покупала мясо в магазине

23 сентября 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Записи с камер видеонаблюдения не подтвердили, что отравившаяся семья из Красноярского края покупала куриное мясо в местном магазине. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «Со слов главы семьи, супруга приобрела в магазине, помимо пельменей, курицу. Однако покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона», — заявил источник из прокуратуры. Информацию передает ТАСС. Ранее утверждалось, что семья, в которой погибли после отравления четверо детей, покупала пельмени и курицу в местном магазине. По версии telegram-канала Baza, на кухне в доме были разбросаны пестициды, которые попали в еду. Согласно другой версии от telegram-канала «Shot Проверка», отравление произошло из-за крысиного яда, который напоминал приправу. Сам магазин, где покупались продукты, вел торговлю без необходимых документов, передает RT.