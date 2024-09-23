ТАСС: семья погибших от отравления детей не покупала мясо в магазине

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По данным камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, семья не покупала куриное мясо Фото:
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В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Записи с камер видеонаблюдения не подтвердили, что отравившаяся семья из Красноярского края покупала куриное мясо в местном магазине. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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«Со слов главы семьи, супруга приобрела в магазине, помимо пельменей, курицу. Однако покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона», — заявил источник из прокуратуры. Информацию передает ТАСС.

Ранее утверждалось, что семья, в которой погибли после отравления четверо детей, покупала пельмени и курицу в местном магазине. По версии telegram-канала Baza, на кухне в доме были разбросаны пестициды, которые попали в еду. Согласно другой версии от telegram-канала «Shot Проверка», отравление произошло из-за крысиного яда, который напоминал приправу. Сам магазин, где покупались продукты, вел торговлю без необходимых документов, передает RT.

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Записи с камер видеонаблюдения не подтвердили, что отравившаяся семья из Красноярского края покупала куриное мясо в местном магазине. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «Со слов главы семьи, супруга приобрела в магазине, помимо пельменей, курицу. Однако покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона», — заявил источник из прокуратуры. Информацию передает ТАСС. Ранее утверждалось, что семья, в которой погибли после отравления четверо детей, покупала пельмени и курицу в местном магазине. По версии telegram-канала Baza, на кухне в доме были разбросаны пестициды, которые попали в еду. Согласно другой версии от telegram-канала «Shot Проверка», отравление произошло из-за крысиного яда, который напоминал приправу. Сам магазин, где покупались продукты, вел торговлю без необходимых документов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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