В ХМАО прошел концерт в помощь больной раком 13-летней Кати Савиной

В Пыть-Яхе прошел благотворительный концерт для сбора средств на лечение от лейкоза 13-летней Екатерины Савиной. За несколько часов удалось собрать 180 тысяч рублей, сообщила URA.RU организатор мероприятия и депутат гордумы Людмила Завадская.
«Я на связи с родственниками Кати Савиной и понимаю, что медлить нельзя, так как организм девочки ослаблен лучевыми процедурами, а болезнь прогрессирует. На сегодня необходимо собрать 15 миллионов рублей на проведение car-t клеточной терапии пятого поколения в клинике Китая. Мы оперативно организовали благотворительный концерт в поддержку Кати. Самое приятное, что отозвалось много горожан. За вечер мы собрали 180 тысяч рублей, которые пойдут в общую копилку сборов», — рассказала URA.RU депутат Завадская.
Катя Савина из Пыть-Яха борется с онкологией восьмой год. В 2020 году ей провели трансплантацию костного мозга. Отец выступил в качестве донора. В результате успешной операции наступила ремиссия, однако спустя год у Кати случился рецидив.
«Благодарим всех людей за помощь и неравнодушие к нашей беде. На сегодня собрано чуть более пяти миллионов рублей. Готов отдать или заложить свою 3-х комнатную квартиру. Все средства пойдут на лечение дочери. Мы держим связь с теми, кто уже прошел клеточную терапия заграницей, результаты обнадеживающие», — рассказал журналисту агентства отец Кати Евгений Савин.
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