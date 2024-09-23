Владельцев айфонов в России ждут новые ограничения

Правительство поддержало законопроект, обязывающий Apple разрешить RuStore
© Служба новостей «URA.RU»
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Доля iPhone на российском рынке с февраля 2022 года в денежном выражении сократилась в четыре раза
Доля iPhone на российском рынке с февраля 2022 года в денежном выражении сократилась в четыре раза Фото:

iPhone останется в российских магазинах после того, как закон обяжет его установить RuStore и разрешить скачивание отечественных программ. Проект документа поддержало правительство России, в Госдуме ожидают его принятия до конца 2024 года. Эксперты URA.RU отмечают, что официально Apple и так уже нет на российском рынке, а закрывать параллельный импорт власти не будут и найдут компромиссный вариант.

Депутат Госдумы Антон Горелкин рассчитывает, что законопроект примут в трех чтениях до конца года
Депутат Госдумы Антон Горелкин рассчитывает, что законопроект примут в трех чтениях до конца года
Фото:

Законодательная инициатива, с которой этим летом вышла группа депутатов, предусматривает, что при продаже в России некоторых технически сложных товаров, к которым относятся смартфоны, потребителю нужно давать возможность скачивать и обновлять приложения из RuStore (принадлежит VK) и проводить в них платежи. Вступление закона в силу запланировано на 1 сентября 2025 года.

В правительстве в целом поддержали проект закона, но при условии его доработки с учетом замечаний. Например, в действующей редакции не определен правовой статус владельца магазина приложений.

«Это создает неопределенность и затрудняет отнесение таких субъектов к перечню контролируемых лиц в рамках федерального контроля и надзора. Без ясных критериев и рамок правового регулирования сложно установить ответственность и обязательства владельцев магазинов приложений, что может привести к снижению эффективности контроля со стороны государственных органов», — сообщили корреспонденту URA.RU в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Apple официально не поставляет технику в Россию с 2022 года
Apple официально не поставляет технику в Россию с 2022 года
Фото:

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что все замечания, указанные в отзыве правительства, будут учтены. «Рассчитываю, что этот важный законопроект (его ждут и пользователи, и разработчики приложений) Госдума примет во всех трех чтениях до конца года», — добавил депутат.

С 2022 года Apple не поставляет официально технику в Россию, она завозится по параллельному импорту. В феврале позапрошлого года доля iPhone на рынке РФ составляла 17% в натуральном выражении и 58% — в денежном. В августе на долю марки приходилось уже 5,5% в штуках и 14% — в деньгах, сообщил URA.RU аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Если запрет на торговлю iPhone все же введут, то скорее всего через ограничения для торговых сетей
Если запрет на торговлю iPhone все же введут, то скорее всего через ограничения для торговых сетей
Фото:

Требования, которые предъявляют к Apple российские власти, не уникальны, это международная практика, говорит профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. Учитывая, что компания уже и так официально не работает в РФ, дальнейшие ограничительные меры могут вводиться через запрет ритейлерам продавать iPhone, но до этого вряд ли дойдет.

«Это, с одной стороны, невыгодно самой Apple, с другой вызовет недовольство у российских покупателей и увеличит долю „серого“ импорта. Поэтому в запрете не заинтересован никто. В законопроекте ничего не сказано про конкретную компанию, он устанавливает правила для всех, просто к Android здесь вопросов нет. Поэтому речь идет о том, насколько Apple будет дальше позволять тем же банкам и торгующим ее техникой в России магазинам устанавливать приложения. Скорее всего компания сама не станет ничего предустанавливать, но и не станет запрещать это делать», — комментирует Марат Баширов.

Apple официально ушла с рынка страны, поэтому она не будет устанавливать российские приложения и магазин, отмечает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

«Единственный вариант — привозить сюда параллельным импортом с распаковкой в точках продаж и установкой. Правда, тогда это уже будет не новая вещь, и сложно сказать, как это отразится на продажах», — говорит эксперт.

Если Apple все-таки пойдет навстречу российскому законодателю, это повысит удобство использования ее устройств для потребителей, отмечает председатель комитета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Покупателю важно иметь возможность свободно и легально использовать на устройстве нужные ему приложения.

«Пусть вендор ушел из страны, но купить его устройство я могу. А вот для установки приложений мне приходится ехать в офисы банков. Это занимает время, к тому же, меня пугает, что в мой телефон всякий раз что-то закачивают люди, которые понимают в финансах, но не факт, что разбираются в информационной безопасности. Конечно, было бы спокойнее скачивать приложения через магазин от Apple или от VK», — говорит собеседник URA.RU.

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iPhone останется в российских магазинах после того, как закон обяжет его установить RuStore и разрешить скачивание отечественных программ. Проект документа поддержало правительство России, в Госдуме ожидают его принятия до конца 2024 года. Эксперты URA.RU отмечают, что официально Apple и так уже нет на российском рынке, а закрывать параллельный импорт власти не будут и найдут компромиссный вариант. Законодательная инициатива, с которой этим летом вышла группа депутатов, предусматривает, что при продаже в России некоторых технически сложных товаров, к которым относятся смартфоны, потребителю нужно давать возможность скачивать и обновлять приложения из RuStore (принадлежит VK) и проводить в них платежи. Вступление закона в силу запланировано на 1 сентября 2025 года. В правительстве в целом поддержали проект закона, но при условии его доработки с учетом замечаний. Например, в действующей редакции не определен правовой статус владельца магазина приложений. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что все замечания, указанные в отзыве правительства, будут учтены. «Рассчитываю, что этот важный законопроект (его ждут и пользователи, и разработчики приложений) Госдума примет во всех трех чтениях до конца года», — добавил депутат. С 2022 года Apple не поставляет официально технику в Россию, она завозится по параллельному импорту. В феврале позапрошлого года доля iPhone на рынке РФ составляла 17% в натуральном выражении и 58% — в денежном. В августе на долю марки приходилось уже 5,5% в штуках и 14% — в деньгах, сообщил URA.RU аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Требования, которые предъявляют к Apple российские власти, не уникальны, это международная практика, говорит профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. Учитывая, что компания уже и так официально не работает в РФ, дальнейшие ограничительные меры могут вводиться через запрет ритейлерам продавать iPhone, но до этого вряд ли дойдет. «Это, с одной стороны, невыгодно самой Apple, с другой вызовет недовольство у российских покупателей и увеличит долю „серого“ импорта. Поэтому в запрете не заинтересован никто. В законопроекте ничего не сказано про конкретную компанию, он устанавливает правила для всех, просто к Android здесь вопросов нет. Поэтому речь идет о том, насколько Apple будет дальше позволять тем же банкам и торгующим ее техникой в России магазинам устанавливать приложения. Скорее всего компания сама не станет ничего предустанавливать, но и не станет запрещать это делать», — комментирует Марат Баширов. Apple официально ушла с рынка страны, поэтому она не будет устанавливать российские приложения и магазин, отмечает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Если Apple все-таки пойдет навстречу российскому законодателю, это повысит удобство использования ее устройств для потребителей, отмечает председатель комитета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Покупателю важно иметь возможность свободно и легально использовать на устройстве нужные ему приложения. «Пусть вендор ушел из страны, но купить его устройство я могу. А вот для установки приложений мне приходится ехать в офисы банков. Это занимает время, к тому же, меня пугает, что в мой телефон всякий раз что-то закачивают люди, которые понимают в финансах, но не факт, что разбираются в информационной безопасности. Конечно, было бы спокойнее скачивать приложения через магазин от Apple или от VK», — говорит собеседник URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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