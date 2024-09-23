iPhone останется в российских магазинах после того, как закон обяжет его установить RuStore и разрешить скачивание отечественных программ. Проект документа поддержало правительство России, в Госдуме ожидают его принятия до конца 2024 года. Эксперты URA.RU отмечают, что официально Apple и так уже нет на российском рынке, а закрывать параллельный импорт власти не будут и найдут компромиссный вариант.
Законодательная инициатива, с которой этим летом вышла группа депутатов, предусматривает, что при продаже в России некоторых технически сложных товаров, к которым относятся смартфоны, потребителю нужно давать возможность скачивать и обновлять приложения из RuStore (принадлежит VK) и проводить в них платежи. Вступление закона в силу запланировано на 1 сентября 2025 года.
В правительстве в целом поддержали проект закона, но при условии его доработки с учетом замечаний. Например, в действующей редакции не определен правовой статус владельца магазина приложений.
«Это создает неопределенность и затрудняет отнесение таких субъектов к перечню контролируемых лиц в рамках федерального контроля и надзора. Без ясных критериев и рамок правового регулирования сложно установить ответственность и обязательства владельцев магазинов приложений, что может привести к снижению эффективности контроля со стороны государственных органов», — сообщили корреспонденту URA.RU в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что все замечания, указанные в отзыве правительства, будут учтены. «Рассчитываю, что этот важный законопроект (его ждут и пользователи, и разработчики приложений) Госдума примет во всех трех чтениях до конца года», — добавил депутат.
С 2022 года Apple не поставляет официально технику в Россию, она завозится по параллельному импорту. В феврале позапрошлого года доля iPhone на рынке РФ составляла 17% в натуральном выражении и 58% — в денежном. В августе на долю марки приходилось уже 5,5% в штуках и 14% — в деньгах, сообщил URA.RU аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Требования, которые предъявляют к Apple российские власти, не уникальны, это международная практика, говорит профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. Учитывая, что компания уже и так официально не работает в РФ, дальнейшие ограничительные меры могут вводиться через запрет ритейлерам продавать iPhone, но до этого вряд ли дойдет.
«Это, с одной стороны, невыгодно самой Apple, с другой вызовет недовольство у российских покупателей и увеличит долю „серого“ импорта. Поэтому в запрете не заинтересован никто. В законопроекте ничего не сказано про конкретную компанию, он устанавливает правила для всех, просто к Android здесь вопросов нет. Поэтому речь идет о том, насколько Apple будет дальше позволять тем же банкам и торгующим ее техникой в России магазинам устанавливать приложения. Скорее всего компания сама не станет ничего предустанавливать, но и не станет запрещать это делать», — комментирует Марат Баширов.
Apple официально ушла с рынка страны, поэтому она не будет устанавливать российские приложения и магазин, отмечает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
«Единственный вариант — привозить сюда параллельным импортом с распаковкой в точках продаж и установкой. Правда, тогда это уже будет не новая вещь, и сложно сказать, как это отразится на продажах», — говорит эксперт.
Если Apple все-таки пойдет навстречу российскому законодателю, это повысит удобство использования ее устройств для потребителей, отмечает председатель комитета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Покупателю важно иметь возможность свободно и легально использовать на устройстве нужные ему приложения.
«Пусть вендор ушел из страны, но купить его устройство я могу. А вот для установки приложений мне приходится ехать в офисы банков. Это занимает время, к тому же, меня пугает, что в мой телефон всякий раз что-то закачивают люди, которые понимают в финансах, но не факт, что разбираются в информационной безопасности. Конечно, было бы спокойнее скачивать приложения через магазин от Apple или от VK», — говорит собеседник URA.RU.
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